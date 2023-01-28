"Ми стикаємося із загрозою": у НАТО заявили про готовність до прямого зіткнення з РФ

Глава військового комітету НАТО вважає, що Путін не буде починати ядерну війну.

НАТО готовий до прямого зіткнення з РФ / фото ua.depositphotos.com

У НАТО заявили про готовність до прямого бойового зіткнення з Росією. Про це сказав глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю RTP.

Він переконаний, що Путін за всяку ціну намагається відновити СРСР і на "захопленні" України його апетити не зупиняться. Бауер зазначив, що Росія є прямою загрозою не тільки для України і до зіткнення з нею потрібно бути готовими в будь-яку хвилину.

"Ми стикаємося з загрозою, якою є Росія - вона приходить до нас без запрошення в будь-який момент за її вибором. Тож ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть", - сказав Роб Бауер.

Незважаючи на те, що Путін і його підопічні продовжують шантажувати світ ядерною зброєю, в НАТО не вірять розвитку сценарію ядерної війни. Бауер вважає, що така війна могла б початися, якби Путін був божевільним, але зараз у нього не спостерігається такий стан.

"Я думаю, Володимир Путін не божевільний, і це гарна новина. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний, а значить все ще раціональна людина. Я думаю, це важливо щодо застосування ядерної зброї. Думаю, надзвичайно важливо, щоб ми всі продовжували вважати, що ядерну війну вести не можна і її ніколи не виграти", - зазначив адмірал.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.

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