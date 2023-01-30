"Ми точно знаємо": у НАТО бачать підготовку РФ до нового великого наступу на Україну - Столтенберг

Війна в Україні закінчиться не скоро і може тривати ще довго, каже генсек НАТО. Світ не повинен дозволити Путіну виграти.

У НАТО помітили підготовку РФ до наступу / колаж фото Міноборони РФ, УНІАН

У НАТО підтвердили, що Росія готується до нового масштабного наступу на Україну. РФ продовжує стягувати свої війська. Поки неможливо сказати, коли закінчиться війна. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він також додав, що Путін не відмовився від своєї мети "взяти Україну під повний контроль".

"Ми точно знаємо те, що ця агресивна війна, спровокована Путіним. Він вирішив вторгнутися в іншу країну, суверенну демократичну державу в Європі і може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що він і влада в Москві готуються до миру ... Ми бачимо, що вони готуються до нового наступу, що вони мобілізують більше солдатів, більше 200 000 чоловік, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння і боєприпаси", - сказав Столтенберг.

У НАТО бачать, що Путін знайшов союзників у Північній Кореї та Ірані. Вони передають окупантам зброю. Столтенберг переконаний, що не можна дати Путіну перемогти, адже це поставить під загрозу весь цивілізований світ. Однак він не виключає, що війна в Україні триватиме ще довго.

Столтенберг вважає, що війна може закінчитися не на полі бою, а за столом переговорів.

"Поки Путін вірить, що може перемогти на полі бою, він не сяде за стіл переговорів. Парадокс у тому, що насправді військова підтримка України – це найкращий спосіб домогтися мирного переговорного рішення у війні", - пояснив Столтенберг.

Загроза наступу Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупант Російська Федерація готується до нового наступу на Україну. Загарбники можуть піти в атаку до 24 лютого – "річниці" повномасштабного нападу. На думку Данілова, вони будуть наступати на Донбасі, щоб спробувати повністю захопити Донецьку і Луганську області.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, агресор Росія в лютому-березні задіє свій 200-тисячний резерв і відправить його в Україну. Загарбники спробують окупувати весь Донбас і, можливо, спробують побудувати буферну зону над регіоном шляхом захоплення районів у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявляв, що російські війська намагаються прорвати оборону українських військ в районі Бахмута і Вугледара. Вони хочуть отримати можливість просунутися в бік Слов'янська, Краматорська і Покровська. Ключова мета - захоплення всього Донбасу.

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