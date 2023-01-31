Якщо НАТО вступить у війну, вона закінчиться дуже швидко: Маломуж назвав умову

Якби НАТО вступило у війну, Росія спробувала б розгорнути стратегічні наступальні озброєння "ядерного стримування".

Микола Маломуж назвав умову, за якої НАТО вступить у війну / Фото УНІАН

НАТО відкрито вступить у війну з РФ лише в разі нападу на одного зі своїх членів. При цьому пряме протистояння Росії та Альянсу може розв'язати руки російському диктатору Володимиру Путіну в плані застосування ядерної зброї. Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

За його словами, якби в НАТО підготували дуже ефективну операцію, то війна могла б закінчитися швидко, тому що Росія не має навіть десятої частини потенціалу, яким володіють об'єднані сили Альянсу.

"Але це, звичайно, підвищення градуса щодо ядерної конфронтації та ядерної війни. Якби НАТО вступило у війну, Росія спробувала б розгорнути стратегічні наступальні озброєння "ядерного стримування", як сказали в Кремлі, тобто нападу. Тому світ одразу опинився б на межі глобальної кризи і загрози знищення людства в цілому", - сказав Маломуж в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, і президент США Джо Байден, і інші світові лідери дуже чітко відчувають цю межу.

"Тому, думаю, глобального наступу не буде і такий сценарій зараз не опрацьовується. Він опрацьовується на випадок, якщо Росія почне агресію проти будь-якої з країн НАТО – країн Балтії, Польщі. Тоді це будуть потужні сили НАТО проти РФ. Але це буде відповіддю на агресію Росії, а не навпаки, коли Альянс, підтримуючи Україну, вступить у війну", - вважає генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, єдиний фактор, який може змусити НАТО вступити у війну - це спроба Росії використовувати ядерну зброю, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан прогнозує, що впродовж півроку гаряча фаза війни в Україні зійде нанівець. За його словами, вже зараз можна прорахувати, коли почнеться повне домінування ЗСУ над російською армією. Це питання кількох місяців.

Також, за словами Світана, ЗС РФ можна знищити за одну ніч. Експерт заявив, що російська протиповітряна оборона відсутня повністю. Кремль не готувався до війни, була лише ядерна доктрина.

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