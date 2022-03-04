Канада вимагає вигнати Росію з Інтерполу

Інтерпол

Канада вимагає виключити Російську Федерацію з міжнародної організації Інтерпол через вторгнення на територію суверенної і незалежної України.

Як повідомляє Global News, інші країни також підтримують цю вимогу.

Канада виступила ініціатором рішення про припинення членства Росії в поважній міжнародній організації Інтерпол.

"Такий крок Канада та інші країни підтримують, оскільки вірять, що співпраця між правоохоронними органами залежить від колективної прихильності Всесвітньої декларації прав людини і взаємної поваги між членами Інтерполу", - заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

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