Якби запровадили санкції проти Росії раніше, то вторгнення ніякого не було б - Зеленський

Володимир Зеленський / instagram.com/zelenskiy_official

Якби США, Євросоюз і союзники по НАТО запровадили санкції проти Росії заздалегідь, то не було б ніякого повномасштабного вторгнення в Україну.

Як заявив в інтерв'ю телеканалу CNN президент, запроваджені проти Москви обмеження роблять сильний вплив на економіку країни-агресора.

Зеленський зазначив, що закриття неба над Україною - це превентивні санкції.

За його словами, запроваджені сьогодні обмеження проти Росії роблять сильний вплив на її економіку.

"А ми попереджали і президента (США Джо Байдена - ред.), і Європейський союз: запроваджуйте превентивно, запроваджуйте санкції раніше, ви побачите, яка буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене теж ніхто не чув. А тепер ви бачите, що відбувається", - додав Зеленський.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав мир відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.

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