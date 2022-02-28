Україна вимагає виключити Росію з Інтерполу

Денис Монастирський запропонував виключити Росію з Інтерполу / РБК-Україна

Україна заявила, що Росія за порушення основних принципів Інтерполу в ході війни з Україною повинна бути виключена з організації.

З проханням негайно прийняти відповідне рішення звернувся міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у галузі боротьби з загальнокримінальною злочинністю.

У своїй заяві Монастирський зазначив, що за час вторгнення російських окупантів РФ дозволила собі занадто багато злочинів .

"#Росія має бути виключена зі складу організації @INTERPOL_HQ за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в #Україні.

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Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - повідомляє міністр закордонних справ.

Денис Монастирський запропонував виключити Росію з Інтерполу / facebook.com/moden.ua

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