Україна вимагає виключити Росію з Інтерполу

Очікується реакція країн-учасниць організації.
Україна заявила, що Росія за порушення основних принципів Інтерполу в ході війни з Україною повинна бути виключена з організації.
З проханням негайно прийняти відповідне рішення звернувся міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у галузі боротьби з загальнокримінальною злочинністю.
У своїй заяві Монастирський зазначив, що за час вторгнення російських окупантів РФ дозволила собі занадто багато злочинів .
"#Росія має бути виключена зі складу організації @INTERPOL_HQ за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в #Україні.
Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - повідомляє міністр закордонних справ.
Інші новини:
- Нейтралітет скасовано: Швейцарія вводить санкції проти РФ і закриває агресору небо
- У Раді планують конфіскувати майно російських юросіб
- Підсумки переговорів з РФ: сторони їдуть для консультацій у столиці-Подоляк