Санкції за війну з Україною: у ФРН "віджали" розкішну яхту путінського олігарха Усманова

/ The Athletic

У Німеччині влада конфіскувала 156-метрову яхту російського олігарха, який потрапив під санкції Алішера Усманова.

Влада в Гамбурзі конфіскувала 156-метрову яхту Усманова вартістю близько $600 млн, пише Forbes з посиланням на джерела.

Судно знаходилося на верфях німецької суднобудівної фірми Blohm+Voss в Гамбурзі з кінця жовтня на переобладнанні.

Як відомо, 28 лютого Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти високопоставлених росіян. У списку опинилися, зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, глава "Роснефти" Ігор Сечін, глава "Транснефти" Микола Токарєв, засновник і основний акціонер USM Алішер Усманов.

Раніше Олексій Навальний у своєму розслідуванні вказував, що Усманов передав за договором пожертвування земельну ділянку з будинком на Рубльовському шосе за 5 млрд рублів однокурснику прем'єр-міністра Дмитра Медведєва Іллі Єлісєєву.

Раніше повідомлялося про те, що український матрос розкішної яхти леді Анастасія віце-президента компанії РФ з виробництва зброї-Ростех Олександра Міхєєва, затопив її.

Свій вчинок він пояснив помстою за ракетний удар російських окупантів по Києву.