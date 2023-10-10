УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку

Яна Ставська
10 жовтня 2023, 19:34 оновлено 10 жовтня, 19:40
Україні необхідно дечого домогтися від адміністрації Байдена, поки до влади в США не прийшли прихильники Росії.
Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку
Трамп неодноразово різко відгукувався про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Кандидат у президенти США на виборах 2024 року Дональд Трамп, найімовірніше, буде проти відправки допомоги ЗСУ у її нинішніх обсягах. Однак Україна має одну "лазівку", як обійти проросійського політика.

Як розповів в інтерв'ю Главреду політичний і економічний експерт Тарас Загородній, гарантії самі по собі ні від чого не захищають.

"Нам потрібен договір про взаємодопомогу зі США, і потрібен до обрання Трампа. Тоді це переверне гру росіян в Америці, адже вони думають, що прийде Трамп і скоротить допомогу", - пояснив Загородній.

відео дня

А якщо цей договір буде підписаний, нам буде все одно, хто буде у Білому домі, додав він.

"Але ми самі повинні бути достатньо сильними, щоб скористатися допомогою, яка прийде. Ось і все", - сказав експерт.

Загородній підкреслив, що наразі перед Україною відкривається "вікно можливостей", і ці можливості треба реалізовувати.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній-політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Військова допомога США та вибори

Подальша підтримка США і країн Заходу України ледь не зірвалася після скандального голосування в Конгресі за законопроект, який не передбачає коштів для ЗСУ. Крім того, єдність Європи щодо війни в Україні "хитнули" вибори у Словаччині, де перемогла проросійська сила на чолі з Робертом Фіцо. Країна вже заявила, що надавати допомогу Києву не буде.

Однак й американський президент Джо Байден, і керівництво ЄС запевняють, що підтримка України буде сильною.

Експерти вважають, що вибори в США в 2024 році будуть новим політичним викликом для України, яка потребує постійної військової підтримки з боку Америки. Це пов'язано насамперед з позицією двох кандидатів від Республіканської партії - Рона Десантіса і Дональда Трампа. Обидва неодноразово критикували адміністрацію Байдена за надання Україні озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп військова допомога Тарас Загородній
Реклама

Головне за день

РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

19:12 Україна
"Масовані обстріли та загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян

"Масовані обстріли та загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян

18:57 Україна
Новий зерновий коридор та навчання пілотів: результати візиту Зеленського до Румунії

Новий зерновий коридор та навчання пілотів: результати візиту Зеленського до Румунії

17:44 Політика
Всі головні новини

Останні новини

19:34

Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку

19:26

У мережі з'явилося фото коханця Кіркорова, заради якого він пришив собі нові частини тіла

19:12

РФ перейшла в активний наступ: на фронті важкі бої - ЗСУ

19:10

Доля ATACMS для УкраїниПогляд

18:57

"Масовані обстріли та загрози Україні": експерт розкрив хитрі задуми росіян

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
18:37

"Українці - недобите зло": полонений комбат РФ Шайтан виявився "зіркою" росТБ

18:34

Блогерка перетворила обличчя на "надувну подушку": шукає гроші на "скули"

18:25

Помер український актор-колаборант, який отримав нагороду від Путіна

18:14

Ідеальна різниця у віці для щасливих стосунків: які пари не розлучаються

Реклама
18:05

На якому боці краще спати: нескладні поради, які допоможуть кожномуВідео

17:59

"Польська" модель Гетманцева про оподаткування може знищити малий бізнес - ЗМІ

17:57

Вижила, але ще на межі смерті: неймовірна історія німкені, захопленої ХАМАС

17:46

Playboy розірвав контракт із зіркою фільмів для дорослих за підтримку ХАМАС

17:44

Новий зерновий коридор та навчання пілотів: результати візиту Зеленського до Румунії

17:38

Favbet Foundation передав на Донецький напрямок Nissan Navara

17:38

Людей розстрілювали впритул, убитих грабували: CNN про бійню ХАМАС на вечірціВідео

17:08

Представник Слєпакова прокоментував захоплення артиста в полон бойовиками ХАМАС

17:06

Медведєва жорстко "накрило": йому ввижається "отримання ІДІЛ української зброї"

16:51

Потрібна 1 таблетка: господині розкрили секрет, як прибрати плями з дверцят духовки

16:30

Операція на території Білорусі: Росія готується провести жахливу провокацію

Реклама
16:19

"Блазень", який бере участь у "клоунаді": Охлобистін брехливо посипав голову попелом

16:15

99% людей відповідають неправильно: надскладна загадка з водою і чашками

16:09

Коли по всій Україні випаде перший сніг: синоптик спрогнозувала дату

16:06

Що не можна позичати 11 жовтня, щоб не було неприємностей: прикмети дня

16:05

Були неправі і жорстокі, але люблю: Собчак відкрито виправдала вбивць-росіян в Україні

16:03

"Місяць буде посереднім": 4 знаки зодіаку переживуть жовтень без потрясіньВідео

15:53

"Москва передала озброєння": РФ знала про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль - ГУР

15:41

Прощання з Ніною Матвієнко: повна програма, час, адреси

15:40

Чому доводиться переплачувати за газ: у "Нафтогазі" відповіли

15:20

РФ до весни буде сильнішою за Україну і може піти у наступ – РустамзадеВідео

14:59

"Безпека на 10-20 років": експерт розповів про 3 сценарії завершення війни в УкраїніВідео

14:55

Путін дав задню: британська розвідка повідомила про надважливе рішення Кремля

14:54

РФ створює тіньову армію найманців для війни в Україні: ЗМІ розкрили деталі

14:50

"Буде довго, важко і дуже криваво": генерал Міллі оцінив термін війни

14:17

Як виглядати молодше за свої роки: дерматолог назвала 3 винуватців швидкого старінняВідео

14:10

"Перемололи" разом із технікою: ЗСУ завдали потужного удару по росіянах на Сході

13:51

Як війна в Ізраїлі позначиться на допомозі Україні: експерт пояснив наслідки

13:40

І відганяти нікуди не потрібно: як прибрати подряпини на машині

13:25

Український офіцер-зрадник втік до РФ: у ДПСУ розкрили несподівані деталі

13:25

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

Реклама
13:13

Пропагандисти лютують: Максим Галкін змінив громадянствоВідео

13:04

Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

13:00

Лопес постійно "пиляє" Аффлека, але хоче врятувати шлюб - ЗМІ

12:58

Навіть після маслюків: як легко відмити руки від грибів

12:54

Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

12:40

"Поїзд горів на ходу": нові деталі неймовірного успіху ЗСУ на Півдні

12:33

Жінка розповіла, як запобігти утворенню конденсату на вікнах

12:22

Лайка і бійки: Тодоренко скаржиться на проблеми в родині

11:15

Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

11:14

Місячний календар 11 жовтня 2023: Місяць віщує вирішення неспокійних ситуацій і суперечок

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти