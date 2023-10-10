Як обхитрити небажання Трампа допомагати Україні: розкрито одну лазівку

Україні необхідно дечого домогтися від адміністрації Байдена, поки до влади в США не прийшли прихильники Росії.

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Трамп неодноразово різко відгукувався про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Кандидат у президенти США на виборах 2024 року Дональд Трамп, найімовірніше, буде проти відправки допомоги ЗСУ у її нинішніх обсягах. Однак Україна має одну "лазівку", як обійти проросійського політика.

Як розповів в інтерв'ю Главреду політичний і економічний експерт Тарас Загородній, гарантії самі по собі ні від чого не захищають.

"Нам потрібен договір про взаємодопомогу зі США, і потрібен до обрання Трампа. Тоді це переверне гру росіян в Америці, адже вони думають, що прийде Трамп і скоротить допомогу", - пояснив Загородній. відео дня

А якщо цей договір буде підписаний, нам буде все одно, хто буде у Білому домі, додав він.

"Але ми самі повинні бути достатньо сильними, щоб скористатися допомогою, яка прийде. Ось і все", - сказав експерт.

Загородній підкреслив, що наразі перед Україною відкривається "вікно можливостей", і ці можливості треба реалізовувати.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній-політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Військова допомога США та вибори

Подальша підтримка США і країн Заходу України ледь не зірвалася після скандального голосування в Конгресі за законопроект, який не передбачає коштів для ЗСУ. Крім того, єдність Європи щодо війни в Україні "хитнули" вибори у Словаччині, де перемогла проросійська сила на чолі з Робертом Фіцо. Країна вже заявила, що надавати допомогу Києву не буде.

Однак й американський президент Джо Байден, і керівництво ЄС запевняють, що підтримка України буде сильною.

Експерти вважають, що вибори в США в 2024 році будуть новим політичним викликом для України, яка потребує постійної військової підтримки з боку Америки. Це пов'язано насамперед з позицією двох кандидатів від Республіканської партії - Рона Десантіса і Дональда Трампа. Обидва неодноразово критикували адміністрацію Байдена за надання Україні озброєння.

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