'Масовані обстріли та загрози Україні': експерт розкрив хитрі задуми росіян

Росія працює над створенням майбутнього поля битви шляхом руйнації українського потенціалу, вважає Селезньов.

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Селезньв розповів про атаки Росії по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів про ймовірні плани окупантів, за яких вони можуть відновити нові масовані обстріли території України.

Селезньов розповів, що російські окупанти накопичують боєкомплекти та активізувались на східних напрямках України, передає ТСН.

"Я вважаю, що ми знаходимось на порозі буремних подій. Бойові дії значно активізувались на сході України, ситуація складна в районі Авдіївки, не менш складна обстановка на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Українська армія там веде запеклі бої. Ворог має чисельну перевагу, постійно атакує наші позиції, ситуація там є дуже складною. Не менш складна ситуація на півдні, в Запорізькій області. Ворог зосередив там чималі ресурси. Масштабні дронові атаки спрямовані в першу чергу на руйнацію військової інфраструктури. Є постійні прильоти по півдню України, по Одеській області, очевидно, що ворог поцілює по військовій інфраструктурі, по об’єктах, які забезпечують функціонування зернової угоди. Йдеться про порти, бази, причали, пункти перетину", - зазначив він. відео дня

За словами Селезньова, ворог працює над створенням майбутнього поля битви шляхом руйнації українського потенціалу. Ситуація є дуже складною та динамічною, має тенденції до загострення.

"Думаю, в найближчій перспективі ми будемо спостерігати це загострення і далі - ворог намагається трансформувати свою чисельну перевагу. Ми вже чули про те, що ворог зосередив вже 429 тисяч своїх вояків, на території Брянської, Курської та Белгородської областей близько 28 тисяч. Вони мають чималий ресурс для ведення агресивної війни. В будь-якому випадку жовтень буде досить динамічним. Ця динаміка буде визначатись агресією з боку російської окупаційної армії", - пояснив експерт.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися вперед на півдні та знищили десятки окупантів разом з технікою. Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на Мелітопольському напрямку, повідомив Тарнавський.

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Активність боїв на Таврійському напрямку "дещо впала". Штупун зауважує, що армія РФ зараз зосереджена саме на Авдіївці та Мар’їнці - продовжує там штурмові дії, щоб просунутись.

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