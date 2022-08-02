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"Путін захопить усе": Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні

2 серпня 2022, 07:10

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що якби українці відмовилися від Криму і НАТО, то "у них була б країна, а війни можна було уникнути".

Дональд Трамп
Дональд Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні / Фото Reuters

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Україна уникла б повномасштабного російського вторгнення, якби визнала анексію Криму і відмовилася би від вступу в НАТО.

На думку 45-го президента США, якби він був главою Білого дому, то Путін не напав би на Україну.

"Він (Путін, - ред.) не зміг би цього зробити (напасти на Україну, - ред.), якби був я. Він би цього не зробив. Щонайменше вони (Україна, - ред.) повинні укласти угоду. Вони могли б відмовитися від Криму. Могли б щось зробити з НАТО: "Гаразд, ми не будемо приєднуватися до НАТО", і мали б країну, тому що, я вважаю, Путін хотів укласти угоду", - сказав Трамп в ефірі подкасту The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп додав, що зараз Путін навряд чи хоче укладати угоду.

"Я думаю, що укласти угоду набагато важче. Він все там (в Україні, - ред.) бомбить. Ну, тобто, він захопить там все. І вкрай, вкрай сумно дивитися, що відбувається з Україною. Дуже, дуже сумно", - сказав колишній президент США.

Як повідомляв Главред, чинний президент США Джо Байден вважає, що господар Кремля Володимир Путін не планує зупинятися лише на Україні. За його словами, якби НАТО не відреагувало, війна і хаос загрожували б усій Європі.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон збирається прискорити доставку силам оборони України великої кількості артилерійських боєприпасів.

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