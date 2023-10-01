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У Словаччині на виборах перемагають "друзі Путіна" з проросійської партії Фіцо

Олексій Тесля
1 жовтня 2023, 11:42 оновлено 1 жовтня, 11:47
Партія SMER-SD Роберта Фіцо випереджає ліберальну проєвропейську партію.
Фіцо
Партія Роберта Фіцо перемагає на виборах у Словаччині / Колаж: Главред, Фото: komentare.hnonline.sk, pixabay

В Словаччині на позачергових парламентських виборах перемогу здобуває популістська партія SMER-SD, яку очолює проросійський експрем'єр Роберт Фіцо.

Партія прихильників взаємодії з країною-агресором випереджає ліберальну проєвропейську партію, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що за попередніми підсумками, опублікованими державною виборчою комісією після підрахунку майже 99% бюлетенів, партію SMER-SD підтримали 23,37% виборців.

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При цьому основна суперниця SMER-SD, проєвропейська "Прогресивна Словаччина", яку очолює віце-спікер Європарламенту Міхал Шимечка, набирає 16,86% голосів. У трійці лідерів також лівоцентристська партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні - 15%.

Крім них, п'ятивідсотковий бар'єр подолали ще чотири партії, які заручилися підтримкою від 5,7 до 9,1% виборців. Остаточні результати голосування повинні бути оголошені сьогодні.

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Результати виборів у Словаччині / Slovak Spectator

Позиція SMER-SD щодо війни в Україні

Відзначимо, що раніше лідер SMER-SD Роберт Фіцо заявляв, що в разі перемоги на виборах, планує скасувати військову підтримку України.

Роберт Фіцо, нагадує "Радіо Свобода", під час передвиборної кампанії говорив, що в разі його перемоги Словаччина більше не пошле Україні "жодного патрона". Фіцо також виступав проти вступу України до НАТО.

Найближчим союзником Фіцо в ЄС може стати Угорський лідер Віктор Орбан, найбільш прокремлівський серед керівників держав Європейського блоку.

Крім того, Фіцо повторював пропаганду РФ про те, що диктатор Володимир Путін нібито вирішив вторгнутися в Україну з вини "українських нацистів і фашистів".

Раніше глава МЗС Словаччини розніс Угорщину. Проблема війни агресора Росії проти України-це дії Москви, а не Європейського Союзу, сказав глава МЗС Словаччини Мирослав Влаховський.

Нагадаємо, президент Словаччини раніше приїжджала до Києва для зустрічі із Зеленським. Зузана Чапутова заявила, що " спільний візит в Україну з президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії.

Як відомо, з початком війни РФ, Словаччина надає Україні військову допомогу. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь пообіцяв, що Братислава передасть Києву "багато чого ще".

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новини Словаччини Фіцо війна Росії та України
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