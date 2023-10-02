"Послання Путіну": США невдовзі оголосять про новий пакет допомоги

Сполучені Штати невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, цитує "Голос Америки" речницю Білого дому Карін Жан-П'єр.
Вона підкреслила, що Путін "помиляється", якщо думає, що США та інші західні країни припинять підтримувати Україну.
"Ось наше послання Путіну. Президент (Джо Байден - Главред) створив коаліцію з понад 50 країн. Він надав допомогу для підтримки України.... За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється. Він помиляється. І тому скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України. Це наше повідомлення", - сказала Жан-П'єр.відео дня
Рішення Білого дому привітали американські журналісти й аналітики. До прикладу, журналіст "Washington Post" Макс Бут назвав підтримку України "важливою інвестицією у майбутнє".
"Ми фінансуємо вільний народ, який бореться за збереження ліберальної демократії, який буде непохитною частиною західної спільноти протягом багатьох років", – зазначив Бут.
Експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд, своєю чергою, закликав Байдена "звернутись з промовою до американців, прояснивши, чому США мають надавати більше військової допомоги Україні".
"Палата представників тільки що надала Путіну великий подарунок. Сподіваюсь, найближчими тижнями його відберуть назад", - цитує "Голос Америки" колищнього посла США до Росії, а нині - професора Стенфордського університету Майкла Макфола.
Допомога США
Напередодні Конгрес схвалив проект тимчасового фінансування уряду терміном у випадку шатдауну на 45 днів, в якому не закладено грошей на військову допомогу Україні. Рішення американських законодавців обурило не тільки західну спільноту, а й президента Джо Байдена. Американський лідер негайно звернувся до Заходу й до України, підкресливши, що допомога ЗСУ у жодному разі не буде перервана.
У Конгресі, зі свого боку, зазначили, що питання з продовженням надання допомоги Україні має вирішитися наступного тижня (тобто, вже цього).
Посол України в США Оксана Маркарова пізніше уточнила, що на даний момент є для використання мінімум додаткових $1,6 млрд на оборонну допомогу.
За різними даними ЗМІ, наступний пакет військової допомоги може містити обмежену кількість далекобійних "касетних" ATACMS, критично необхідних для посилення контрнаступу ЗСУ.
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