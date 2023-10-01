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"45 днів без допомоги Україні": Байден відреагував на таке прийняття бюджету США

Юлія Куришко
1 жовтня 2023, 09:23 оновлено 1 жовтня, 09:34
Байден схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування.
'45 днів без допомоги Україні': Байден відреагував на таке прийняття бюджету США
Байден розповів про військову підтримку Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - зазначив Байден, передають на сайті Білого дому.

Президент США схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду (шатдауну).

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Нагадаємо, що Огризко розповів, чи будуть США підтримувати Україну, якщо Байден програє вибори. Дипломат зауважив, що американські керівники "дружать з головою" і розуміють ціну питання. Двопалатна підтримка України в США, безумовно, збережеться, підсумував він.

Україна опиниться під ударом дратівливих заяв опонентів Байдена. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в Республіканській й Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України. Втім, вони перебувають в меншості.

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війна в Україні військова допомога Джо Байден
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