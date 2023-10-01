'45 днів без допомоги Україні': Байден відреагував на таке прийняття бюджету США

Байден схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування.

https://glavred.net/world/45-dniv-bez-dopomogi-ukrajini-bayden-vidreaguvav-na-priynyattya-byudzhetu-ssha-10504780.html Посилання скопійоване

Байден розповів про військову підтримку Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ

Президент США Джо Байден оприлюднив заяву, відреагувавши на прийняття бюджету для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.

"Хоча спікер і переважна більшість Конгресу були непохитними у своїй підтримці України, у цій угоді немає нового фінансування для продовження цієї підтримки. Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я цілком сподіваюся, що спікер дотримуватиметься своєї відданості народу України та забезпечить підтримку, необхідну для допомоги Україні в цей критичний момент", - зазначив Байден, передають на сайті Білого дому.

Президент США схвалив ухвалений обома палатами Конгресу проект продовження фінансування, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду (шатдауну).

відео дня

Нагадаємо, що Огризко розповів, чи будуть США підтримувати Україну, якщо Байден програє вибори. Дипломат зауважив, що американські керівники "дружать з головою" і розуміють ціну питання. Двопалатна підтримка України в США, безумовно, збережеться, підсумував він.

Україна опиниться під ударом дратівливих заяв опонентів Байдена. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в Республіканській й Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України. Втім, вони перебувають в меншості.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.