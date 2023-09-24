Конкурент Трампа на виборах Десантіс зробив нову гучну заяву про Україну

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс знову висловився про російсько-українську війну, однак тепер він безпосередньо обговорив категоричне ставлення щодо членства України в НАТО.
Як повідомляє агентство Bloomberg, американський політик в телеефірі заявив, що виступає проти вступу України до НАТО, бо це, мовляв, не відповідає інтересам Сполучених Штатів.
"Я не думаю, що членство у НАТО відповідає нашим інтересам. Усе, чого вимагають, - це додати нам ще більше зобов'язань. Тому, якщо ви додаєте більше зобов'язань, то які вигоди ми отримаємо натомість?" - сказав Десантіс.відео дня
Також Десантіс додав, що проти "чистого чеку" у допомозі Україні, якщо вона не "задіє важелі впливу" для завершення "конфлікту".
Журналісти наголошують, що Десантіс висловив таку позицію всього за два дні після зустрічі Байдена і Зеленського.
Вибори президента США 2024
Десантіс не вперше висловлює суперечливі тези щодо російсько-української війни, підіграваючи російській пропаганді. Зокрема, раніше республіканець був розкритикований за те, що назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і запропонував Києву відмовитися від частини територій на користь "миру".
Інший кандидат від республіканців Дональд Трамп теж регулярно просуває проросійські наративи й неодноразово стверджував, що на місці Байдена переконував би українську владу відректися від шматка земель.
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