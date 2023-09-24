Конкурент Трампа на виборах Десантіс зробив нову гучну заяву про Україну

Десантіс висловив своє ставлення до вступу України в НАТО.

https://glavred.net/world/konkurent-trampa-na-vyborah-desantis-sdelal-novoe-gromkoe-zayavlenie-ob-ukraine-10503313.html Посилання скопійоване

Десантіс продовжує підігравати російській пропаганді / Колаж Главреда. Фото: прес-служба Десантіса, ОП

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс знову висловився про російсько-українську війну, однак тепер він безпосередньо обговорив категоричне ставлення щодо членства України в НАТО.

Як повідомляє агентство Bloomberg, американський політик в телеефірі заявив, що виступає проти вступу України до НАТО, бо це, мовляв, не відповідає інтересам Сполучених Штатів.

"Я не думаю, що членство у НАТО відповідає нашим інтересам. Усе, чого вимагають, - це додати нам ще більше зобов'язань. Тому, якщо ви додаєте більше зобов'язань, то які вигоди ми отримаємо натомість?" - сказав Десантіс. відео дня

Також Десантіс додав, що проти "чистого чеку" у допомозі Україні, якщо вона не "задіє важелі впливу" для завершення "конфлікту".

Журналісти наголошують, що Десантіс висловив таку позицію всього за два дні після зустрічі Байдена і Зеленського.

Вибори президента США 2024

Десантіс не вперше висловлює суперечливі тези щодо російсько-української війни, підіграваючи російській пропаганді. Зокрема, раніше республіканець був розкритикований за те, що назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і запропонував Києву відмовитися від частини територій на користь "миру".

Інший кандидат від республіканців Дональд Трамп теж регулярно просуває проросійські наративи й неодноразово стверджував, що на місці Байдена переконував би українську владу відректися від шматка земель.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.