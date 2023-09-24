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Конкурент Трампа на виборах Десантіс зробив нову гучну заяву про Україну

Яна Ставська
24 вересня 2023, 17:59 оновлено 24 вересня, 18:01
Десантіс висловив своє ставлення до вступу України в НАТО.
Конкурент Трампа на виборах Десантіс зробив нову гучну заяву про Україну
Десантіс продовжує підігравати російській пропаганді / Колаж Главреда. Фото: прес-служба Десантіса, ОП

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс знову висловився про російсько-українську війну, однак тепер він безпосередньо обговорив категоричне ставлення щодо членства України в НАТО.

Як повідомляє агентство Bloomberg, американський політик в телеефірі заявив, що виступає проти вступу України до НАТО, бо це, мовляв, не відповідає інтересам Сполучених Штатів.

"Я не думаю, що членство у НАТО відповідає нашим інтересам. Усе, чого вимагають, - це додати нам ще більше зобов'язань. Тому, якщо ви додаєте більше зобов'язань, то які вигоди ми отримаємо натомість?" - сказав Десантіс.

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Також Десантіс додав, що проти "чистого чеку" у допомозі Україні, якщо вона не "задіє важелі впливу" для завершення "конфлікту".

Журналісти наголошують, що Десантіс висловив таку позицію всього за два дні після зустрічі Байдена і Зеленського.

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Десантіс не вперше висловлює суперечливі тези щодо російсько-української війни, підіграваючи російській пропаганді. Зокрема, раніше республіканець був розкритикований за те, що назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і запропонував Києву відмовитися від частини територій на користь "миру".

Інший кандидат від республіканців Дональд Трамп теж регулярно просуває проросійські наративи й неодноразово стверджував, що на місці Байдена переконував би українську владу відректися від шматка земель.

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