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Чи є шанси у "друга Путіна" Фіцо вплинути на допомогу Словаччини Україні: оцінка експерта

Анна Ярославська
5 жовтня 2023, 12:08 оновлено 5 жовтня, 12:12
Все залежить від того, чи вдасться політичному класу Словаччини уникнути домінування "Смер" і Фіцо в майбутньому уряді, вважає Віталій Кулик.
Роберт Фіцо, Віталій Кулик
Віталій Кулик розповів, як можливе прем'єрство Роберта Фіцо вплине на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На посаду прем'єр-міністра Словаччини може повернутися одіозний політик Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами. Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, як це може вплинути на відносини Словаччини та України.

За словами експерта, поки що в Словаччині лише формується коаліція та її здатність утримати владу залишається під питанням.

"Тому що соціал-демократична партія "Глас" може відмовитися від союзу зі "Смер", партією Фіцо. Існують два варіанти такої коаліції - або ліволіберальна, або правопопулістська. Але для першої не вистачає голосів і вона буде проукраїнською, тому що тоді Фіцо не стане прем'єр-міністром, а для другої потрібні голоси того ж "Гласу" та інших партій. І це може привести до того, що сторони погодяться, але поділ сфер, якими вони будуть займатися, і зовнішня політика можуть бути не у партії Фіцо, а у його партнерів по коаліції. Це, з одного боку, знизить протиріччя між новим керівництвом Словаччини та Європейським Союзом, а також дозволить уникнути таких конфліктів, які, наприклад, є в Угорщини з Європейським Союзом і які призвели до блокування мільярдів євро підтримки Угорщини в ЄС", - розповів Кулик в інтерв'ю Главреду.

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Він додав, що Братислава має слабкі позиції в Європейському Союзі, а Словаччина – не та економіка, щоб проводити якусь занадто фрондуючу політику.

"Але якщо Фіцо та його партії "Смер" вдасться сформувати коаліцію під себе, зберегти вплив на зовнішню політику, і вони будуть проводити відверту антиукраїнську політику, яку декларували під час виборів, це, звичайно, вплине на спільний концерт позицій країн (особливо Східної Європи). Це може призвести до ускладнень підтримки логістики для України", - розповів Кулик.

З іншого боку, за його словами, у протистоянні з Брюсселем Братислава вдаватиметься до ультраправої мобілізації, зокрема розігруючи українську карту.

"Так само, як це робить "Фідес" Орбана в Угорщині. І це ні до чого хорошого для України, звичайно, не приведе. Також це матиме продовження в інших сусідніх країнах, де також багато українських мігрантів, зростає українофобія та критичне ставлення до підтримки України з боку Європейського Союзу, а проросійські ІПСО активно працюють", - зазначив експерт.

Кулик вважає, що все залежить від того, чи вдасться політичному класу Словаччини уникнути домінування "Смер" і Фіцо в майбутньому уряді та чи вдасться їм обмежити формування зовнішньополітичного порядку денного.

"Нам треба розширити роботу в різних політичних середовищах, шукати партнерів навіть там, де це здається досить дивним або нехарактерним – серед ультраправих або ультралівих – і формувати групи підтримки України. Тобто шукати союзників, створювати групи лобіювання, працювати з українськими громадами, які отримали громадянство в цих країнах, стимулювати їх до участі в політиці, і таким чином просувати свої інтереси. Тому що ми отримаємо певне зростання антиукраїнських настроїв, і, щоб їх приборкати або якимось чином не отримати значних негативів від цього, треба працювати з різними політичними силами", - резюмував Кулик.

Що буде за допомогою Словаччини Україні

Лідер партії Smer-SD, яка здобула фактичну перемогу на парламентських виборах у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

"Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна", ‒ сказав політик.

Президент країни Зузана Чапутова заявила, що Словаччина може припинити надавати Україні військову допомогу. Вона не хоче надавати Україні новий пакет допомогу і це пов'язано з результатами парламентських виборів, де перемогла антиукраїнська партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єром країни Робертом Фіцо.

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