До бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Медведчук - Данілов

На заправках Медведчука безкоштовно заправляли техніку "вагнерівців". Там же найманці Євгена Пригожина харчувалися.

https://glavred.net/world/k-buntu-prigozhina-mozhet-byt-prichasten-kum-putina-medvedchuk-danilov-10480618.html Посилання скопійоване

До заколоту ПВК Вагнер може бути причетний Медведчук / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

До бунту ватажка приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина може бути причетний зрадник України, екснардеп і кум Путіна Віктор Медведчук. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Данілов розповів в інтерв'ю Radio NV, що створена диктатором Володимиром Путіним держава дуже нестійка, тому такий бунт рано чи пізно мав статися.

Секретар РНБО не сумнівається, що кум Путіна Медведчук сприяв Пригожину і його так званому "заколоту". За його словами, саме на заправках Медведчука безкоштовно заправляли техніку "вагнерівців", там же найманці Пригожина харчувалися.

відео дня

Данілов звернув увагу на те, що багато людей в Росії з радістю зустрічали "вагнерівців", приносили їм їжу та воду.

При цьому секретар РНБО підкреслив, що питання полягає в тому, коли люди в РФ, які підтримують ПВК Вагнер, будуть проявляти свою позицію більш відкрито і активно та в якій формі це буде.

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону.Бойовики збили за ніч 3 вертольоти російських окупантів. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

Інші новини: