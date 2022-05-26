Ізраїль не віддає Україні потужні протитанкові ракети Spike – ЗМІ / ua.depositphotos.com і Вікіпедія

Влада Ізраїлю відхилили прохання влади США дозволити офіційному Берліну поставляти офіційному Києву протитанкові ракети Spike, які виробляються в Німеччині за ізраїльськими технологіями і ліцензії. Про це повідомляє портал Axios з посиланням на американських та ізраїльських чиновників

Під тиском адміністрації Джо Байдена Ізраїль скорегував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли Росія почала вторгнення. Але досі не постачає в Україну сучасне озброєння.

Високопоставлений чиновник Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником Міністра оборони США з політики Коліном Калем ‒ для того, щоб обговорити співпрацю в галузі безпеки між країнами.

За словами чиновників США та Ізраїлю, Каль зустрівся з Ешелем і розповів про зусилля Білого дому підштовхнути країни до постачання зброї Україні і запитав ‒ чи дозволить Ізраїль Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike.

Axios повідомляє, що Ешель відхилив запит, відповівши Калю, що Ізраїль буде поставляти Україні тільки нелетальну зброю.

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Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович заявив - коли Україна отримає ракети Harpoon, російські окупанти можуть втратити чергові кораблі, як це було з флагманом Чорноморського флоту крейсером "Москва".

Він нагадав про заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, який повідомив про рішення Данії передати українській армії протикорабельні ракети Harpoon. Залежно від модифікації ракети можуть вражати цілі на відстані від 90 до 280 км.

Наявність у наших захисників такого озброєння серйозно змінило б розстановку сил на морі, а загроза Чорноморському флоту РФ збільшилася б в рази.

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