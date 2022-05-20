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У Пентагоні розповіли, чи передавали Україні протикорабельні ракети Гарпун

20 травня 2022, 00:25

США поки що не передавали Україні протикорабельні ракети і не схвалювали такі поставки від третіх країн

Емблема Пентагону
США не передавали Україні протикорабельні ракети Гарпун / Reuters

США поки не передавали Україні протикорабельні ракети і не схвалювали такі поставки від третіх країн, заявив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє Twitter Міністерства оборони США.

Так представник Пентагону прокоментував інформацію ЗМІ про те, що США планують передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун".

США надали Україні потужні гаубиці М777

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати надають Україні для захисту від РФ 155-мм гаубиці m777 американського виробництва.

Це польова буксирувана гаубиця, яка виготовляється компанією BAE Systems. Вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу і може транспортуватися на зовнішній підвісці вертольота.

Нагадаємо, Збройні Сили України почали отримувати німецьку зброю для боротьби з російською агресією. Німеччина озброїла ЗСУ потужними протитанковими гранатометами і мінами.

Раніше стало відомо, з яких регіонів РФ найбільше бійців загинули в Україні. Путін боїться бунтів, які можуть виникнути у великих містах РФ через втрати військових на війні в Україні, тому відправляє воювати більше бійців з так званих депресивних регіонів, а Москву і Санкт-Петербург "береже".

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