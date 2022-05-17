Після перемоги над РФ Україна повинна стати новим Ізраїлем - Геращенко

Україна повинна змінитися, вважає Антон Геращенко / mvs.gov.ua

Після перемоги над Росією Україна повинна стати другим Ізраїлем. Адже не виключено, що країна-агресор ще намагатиметься напасти на нашу країну і завжди загрожуватиме.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

"Найважливіше, щоб Україна більше не стала тією країною, якою була до 24 лютого. Після перемоги нам потрібно створити з України Ізраїль - країну, яка буде далі жити на кордоні з величезною ворожою державою, яка буде продовжувати нас ненавидіти. Державою з ядерною зброєю, яка буде знову намагатися на нас напасти", - сказав він.

На думку Геращенка, при цьому і сама Україна повинна змінитися - повинна бути чесна правоохоронна система, суди. У владних кабінетах також повинні бути чесні люди, які будуть готові наводити в країні порядок.

"Дуже важливо, щоби у нас були чесні суди, чесна правоохоронна система. Щоби з чесних підприємців струшували порошинки. Щоб держава стала іншою, щоб кращі люди приходили до влади з бізнесу та не грабували державу, а наводили порядок. Без цього Україна пропаде", - додав радник глави МВС.

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Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозував, що за кілька років між Україною та Росією буде ще одна війна, і вона неминуча.

Що стосується нинішнього протистояння, то поки рано називати якісь терміни, коли українські військові зможуть витіснити російських окупантів з території України. Однак є два фактори, від яких залежить, як швидко буде наближатися ця дата. Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

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