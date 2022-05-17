Після перемоги над РФ Україна повинна стати новим Ізраїлем - Геращенко

З Україною межує величезна ворожа держава, яка буде продовжувати нас ненавидіти. Країна не повинна бути такою, якою була до 24 лютого 2022.
Після перемоги над Росією Україна повинна стати другим Ізраїлем. Адже не виключено, що країна-агресор ще намагатиметься напасти на нашу країну і завжди загрожуватиме.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.
"Найважливіше, щоб Україна більше не стала тією країною, якою була до 24 лютого. Після перемоги нам потрібно створити з України Ізраїль - країну, яка буде далі жити на кордоні з величезною ворожою державою, яка буде продовжувати нас ненавидіти. Державою з ядерною зброєю, яка буде знову намагатися на нас напасти", - сказав він.
На думку Геращенка, при цьому і сама Україна повинна змінитися - повинна бути чесна правоохоронна система, суди. У владних кабінетах також повинні бути чесні люди, які будуть готові наводити в країні порядок.
"Дуже важливо, щоби у нас були чесні суди, чесна правоохоронна система. Щоби з чесних підприємців струшували порошинки. Щоб держава стала іншою, щоб кращі люди приходили до влади з бізнесу та не грабували державу, а наводили порядок. Без цього Україна пропаде", - додав радник глави МВС.
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Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович прогнозував, що за кілька років між Україною та Росією буде ще одна війна, і вона неминуча.
Що стосується нинішнього протистояння, то поки рано називати якісь терміни, коли українські військові зможуть витіснити російських окупантів з території України. Однак є два фактори, від яких залежить, як швидко буде наближатися ця дата. Про це розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.
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