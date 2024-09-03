РФ отримає від Ірану ракети Ababil або Fateh-360: чим вони небезпечні для України

Завдяки іранським ракетам Ababil або Fateh-360 країна-агресор зможе економити "Іскандери" для ударів по далеких українських цілях.

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Іран передасть РФ балістичні ракети для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: соцмережі, pixabay.com

Іран найближчими днями передасть Росії балістичні ракети. Контракт про їхнє постачання було укладено ще в грудні 2023 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 2 вересня.

Аналітики ISW зазначають, що Іран "неминуче" доставить балістичні ракети в Росію для підтримки російського вторгнення в Україну.

Неназваний європейський чиновник повідомив, що Іран може почати постачання балістичних ракет до Росії "впродовж кількох днів".

відео дня

Джерела європейських розвідувальних служб у серпні 2024 року повідомили агентству Reuters, що Іран та Росія підписали контракт у грудні 2023 року на постачання Іраном до РФ балістичних ракет ближнього радіусу дії Ababil і балістичних ракет малої дальності Fateh-360.

Джерела розвідки додали, що десятки російських військовослужбовців зараз проходять в Ірані підготовку з експлуатації ракет "Фатех-360".

"Придбання Росією балістичних ракет Ababil або Fateh-360, імовірно, дасть змогу російським військам завдавати ударів по ближніх українських цілях, зберігаючи водночас російські запаси ракет вітчизняного виробництва, як-от "Іскандер", для ударів по дальніх українських цілях", - вважають експерти ISW.

Що відомо про ракети Ababil і Fateh-360

Балістична ракета Ababil - невелика за розмірами іранська ракета завдовжки 3,7 м, яка важить 240 кг і має дальність до 86 км.

Ці ракети мають дві версії: із супутниковою та інерціальною навігацією, а також має додаткову оптико-електронну систему наведення на кінцевій ділянці.

Макет балістичної ракети Ababil / Фото з відкритих джерел

Fateh-360 - іранська балістична ракета, яка має довжину в 5,1 метра, при діаметрі 368 мм, загальну вагу 787 кг. На бойову частину припадає 150 кг. Ракета досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту - до 120 км.

Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.

Ця розробка також відома під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.

Ракета Fateh-360 / Фото: Defense Express

Російсько-іранські відносини та вплив на війну в Україні

У серпні аналітики видання Reuters повідомили, що найближчим часом Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності Fath 360, а також іншу військову техніку. У цьому пакеті допомоги будуть ймовірно і "шахеди".

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не має наміру передавати Москві балістичні ракети. Про це заявив високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Раніше західні аналітики заявили, що Іран уперше почав постачати для росіян авіабомби Qaem-5, які можуть використовуватися для війни проти України.

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