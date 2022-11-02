"Ми будемо абсолютно безжальні": Україна попередила Іран про наслідки співпраці з РФ

Україна попередила Іран про наслідки співпраці з РФ / УНІАН, Вікіпедія

Україна попередила Іран про наслідки, які торкнуться його в разі прийняття рішення про допомоги Росії. Тепер вибір залишається безпосередньо за Тегераном.

Відповідаючи на питання з приводу інформації про те, що Іран планує надати Росії ще більше ракет класу "земля-земля" і ударних дронів на початку листопада, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час брифінгу заявив, що українська сторона поінформувала Тегеран про серйозні наслідки у разі прийняття відповідного рішення.

"Ми були максимально предметні, тепер крок за іранською стороною. Я говорив і повторю, коли мова йде про участь будь - якої країни в російській агресії і вбивстві наших громадян, ми будемо абсолютно безжальні у відповідних своїх діях", - заявив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що для Ірану більш мудрим рішенням було б згортання військового співробітництва з Росією.

Участь Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля-земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв'язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Разом з тим Іран рішуче заперечує інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Крім того, Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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