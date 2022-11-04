РФ ховає ракети на Курській АЕС, там можуть бути й іранські дрони – ГУР

РФ ховає ракети на Курській АЕС / Колаж фото Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Російські окупанти ховають та обслуговують ракети на території Курської АЕС та пов’язаних з нею територіях. На атомній електростанції можуть зберігатися навіть іранські дрони. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Протягом останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства "Курскатоменергоремонт" в районі селища Іваніно окупанти завозили ракети до комплексів С-300. Також туди прибули цивільні вантажівки, які мали іранські автомобільні номери.

Таким чином РФ використовує об’єкт підвищеної небезпеки для у військових цілях.

"А саме, для приховання розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет", - йдеться у повідомленні.

В ГУР закликали представників міжнародних організацій та МАГАТЕ перевірити всю цю інформацію.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ такго не терпітиме.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

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