Чому Іран не припинить постачання зброї Росії: експерт назвав дві причини

Іран веде проксі-війну проти США, тому на припинення постачань зброї Росії очікувати не слід - експерт / Колаж Reuters, ua.depositphotos.com

Ситуація з загрозою атаки Іраном цілей в Саудівській Аравії не вплине на постачання зброї Росії для війни проти України. Росіяни довго домовлялися з Тегераном, співпрацю навряд чи буде розірвано. До того ж в іранській державі вважають, що сприянням Москві вони протидіють США. Спільна робота Ірану і РФ може припинитися тільки в разі погіршення відносин двох держав. Про це заявив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що кампанія, пов'язана з можливою атакою Ірану цілей в Саудівській Аравії, жодним чином не позначиться на військовій співпраці держави з Росією.

За його словами, Тегеран надає допомогу Москві, тому що йому це вигідно. Іран постачає зброю Росії у війні проти України, оскільки бачить у цьому свою протидію США. Іранці ведуть своєрідну проксі-війну проти Штатів. Вони навряд чи припинять постачання зброї російським окупантам.

"На жаль, ні. Тут є два моменти. Перший - росіяни дуже серйозно "сіли" на інформаційні потоки щодо Ірану. Вони їх обробляють інформаційно і пропагандистськи, і ніхто не зміг вибудувати контрнарратив. Росіяни схиляли Іран до цих поставок довго, і ось зараз я не думаю, що від них відмовляться. Другий - Іран не звик приймати рішення під тиском і здавати назад. Вони продаватимуть Росії зброю, поки вважають, що це допомагає їм відповідати США - саме так вони все сприймають. Адже вони допомагають РФ не тому, що захотіли воювати з Україною, а тому, що вважають це одним із способів вдарити по позиціях Штатів. Тобто Іран веде проксі війну зі Штатами - поки вони в цьому переконані, я не думаю, що вони припинять продавати зброю Росії", - пояснив ситуацію експерт.

Також він додав, що припинення співпраці Ірану і Росії у сфері озброєнь може припинитися тільки в разі погіршення відносин двох держав.

"Тобто до припинення постачань може призвести тільки погіршення російсько-іранських відносин", - підкреслив Ілля Куса.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній і критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

У МЗС України ініціювали розрив дипломатичних відносин з Іраном. Керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба сказав, що Тегеран діє підло і брехливо. Київ такго не терпітиме.

Іран офіційно заперечує інформацію, згідно з якою Тегеран передає Москві зброю. Йдеться, в тому числі, і про постачання окупантам РФ дронів-камікадзе.

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