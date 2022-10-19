'Безпідставні звинувачення': Іран раптово заявив про готовність до переговорів з Україною

Іран спростовує постачання зброї до Росії й готовий до переговорів з Україною / Колаж УНІАН, Reuters, mil.in.ua

Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення". Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірану.

"Такі безпідставні заяви, які базуються на неправдивій інформації та злісних припущеннях, є частиною цілеспрямованої політичної пропагандистської кампанії, яку ЗМІ деяких країн ведуть проти Ісламської Республіки Іран. Ми готові до переговорів із Україною, щоб розвіяти подібні звинувачення", - сказав речник іранського МЗС.

Також Канаані відзначив, що Іран зберігає нейтралітет у російсько-українській війні та з самого початку вторгнення виступає проти продовження бойового конфлікту. Він підкреслив, що глава іранського МЗС провів "чисельні зустрічі й контакти" з російськими та українськими колегами.

"Займаючи прозору і непохитну позицію, Ісламська Республіка Іран завжди наголошувала на необхідності поваги до основних принципів суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх країн, зокрема України, на основі принципів і цілей Статуту ООН та міжнародного права", - підсумував Канаані.

Співучасть Ірану у війні проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. Тільки за останній тиждень Росія завдала понад 100 ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Отримали поранення і загинули люди, серед них діти.

Крім того, Іран планує передати Росії балістичні ракети для вбивства українців. Російські окупаційні війська можуть отримати ракети класу "земля - земля". Їх перша партія вже готується на заводах.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не будемо терпіти.

Більше новин про дружбу терористичних РФ та Ірану: