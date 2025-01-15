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Іран у новій угоді з РФ відмовився визнати Крим російським

Віталій Кірсанов
15 січня 2025, 00:11
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Проєкт договору пройшов "20-30 раундів" переговорів. Весь процес тривав приблизно 4-5 років.
Крим, Іран
Іран відмовився визнати Крим російським / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Обидві країни зобов'язуються протистояти санкціям
  • Документ ще потребує затвердження з боку іранського парламенту
  • Тегеран не визнає окуповану частину Донбасу територією РФ

Іран відмовився визнати окупований Крим та інші "спірні території" російськими в новому Договорі про всеосяжне партнерство на найближчі 20 років, який мають підписати в Москві 17 січня. Про це пише Middle East Eye з посиланням на кореспондента в Тегерані та поінформовані джерела.

Водночас пункт про територіальну цілісність - одне з ключових положень цього документа. І він дуже важливий для Ірану з огляду на суперечку з ОАЕ щодо островів у Перській затоці. Їх Іран контролює з 1971 року.

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Крім того, обидві країни зобов'язуються протистояти незаконним екстериторіальним санкціям, включно із вторинними санкціями США, і підтримувати одна одну на міжнародних форумах. Загалом в угоді 47 статей. Вони охоплюють різні сфери "всеосяжного співробітництва" - від кібербезпеки і мирної ядерної енергетики до боротьби з тероризмом і оборонних питань.

Зокрема, в документі йдеться про навчання військових фахівців і реалізацію спільних ініціатив. Однак конкретніші деталі цих проєктів, як каже джерело в уряді Ірану, потребуватимуть узгодження в майбутньому.

Також у документі є пункт, який забороняє обом сторонам підтримувати агресорів одна проти одної, а також дозволяти використовувати територію однієї сторони договору для атак на іншу сторону.

Одне з джерел видання також зазначило, що проєкт договору пройшов "20-30 раундів" переговорів. Весь процес тривав приблизно 4-5 років. Однак документ ще потребує затвердження з боку іранського парламенту.

Примітно, що раніше глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян зазначав, що Тегеран не визнає Крим, а також окуповані частини Донецької та Луганської областей територією Росії.

"Ми виступаємо за дотримання міжнародного права і територіальної цілісності всіх країн. Незважаючи на хороші відносини між Тегераном і Москвою, Іран не визнає анексію Криму та інших територій України", - говорив він в інтерв'ю турецькому TRT World.

Міністр закордонних справ додав, що Іран засуджує військові конфлікти в Сирії, Палестині, Афганістані, Іраку, а також виступає "проти війни та переміщення людей" в Україні.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, напередодні нового року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію. За допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням, під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму один Мі-8 було знищено, а ще один такий самий гелікоптер країни-агресора Росії зазнав вогневої поразки та зміг дістатися до аеродрому базування.

Напередодні також стало відомо, що російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які було пошкоджено внаслідок штормів, що сталося після того, як Главред писав, як шторми на Чорному морі восени та взимку спільно з ударами Сил оборони України по Криму та Керченському мосту дали свої плоди. У росіян з'явилися проблеми із загородженнями і "захистом" путінської естакади. Така ситуація створила "вікно можливостей" для ЗСУ.

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