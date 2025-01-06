Активність вражає: ворог хоче відновити споруди біля Кримського мосту

Росіяни вживають максимальних заходів, щоб захистити міст.

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Кримський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

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Росіяни намагаються відновити споруди біля Керченського мосту

Період штормів у Чорному морі є доволі тривалим

Російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів. Про це заявив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Вони присутні там і намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд. Звісно, період штормів у Чорному морі, зокрема в Керченській протоці, є доволі тривалим. Бурхлива погода також вносить свої корективи у плани російських окупантів", - сказав він. відео дня

За його словами, росіяни вживають максимальних заходів, щоб незаконно захистити об'єкт, і наразі жодних ознак зменшення їхньої активності не спостерігається.

Крім того, Плетенчук додав, що цей об'єкт окупанти максимально наситили сучасними системами протиповітряної оборони.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що шторми на Чорному морі восени і взимку спільно з ударами Сил оборони України по Криму і Керченському мосту дали свої плоди. У росіян з'явилися проблеми із загородженнями і "захистом" путінської естакади. Ситуація створює "вікно можливостей" для ЗСУ.

Також відомо, що російські окупанти в захопленому Криму довгий час будували укріплення біля Кримського мосту, проте з природних причин загородження вже в незадовільному стані. Сезон штормів буде ще щонайменше 2-3 місяці, тож на ворога чекають нові проблеми з "парканами".

Водночас, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що щонайменше 3 основні види бойових частин необхідні для того, аби зруйнувати Кримський міст.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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