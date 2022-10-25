Іран може передати Росії новий вид дронів Meraj-521

Иранські дрони не призведуть до будь-якого перелому у війні в Україні / Фото mil.in.ua

Іран може передати Росії нові безпілотники Meraj-521, які презентували 19 жовтня.

Як заявив спікер Повітряних сил Юрій Гнат в ефірі Youtube-каналу Фабрика новин у понеділок, 24 жовтня, літаки стабільно курсують з Тегерана до Москви, тому не виключено, що нові БПЛА росіяни теж можуть отримати. Крім того, доставку можна здійснювати Каспійським морем на поромі.

"Питання тільки, яка кількість цих дронів є у Ірану, які вони готові віддати Москві, або тих же балістичних ракет", – сказав Гнат.

За словами спікера Повітряних сил, іранські дрони не призведуть до будь-якого перелому у війні в Україні, але будуть методично, поетапно створювати ЗСУ проблеми. Тому західні партнери повинні дати українській армії більше коштів для того, щоб знищувати ворожі безпілотники.

"Сподіваємося, що, крім стурбованості західного світу, буде даватися озброєння, яким це буде збиватися", - розповів Гнат.

Дрон Meraj-521 - що про нього відомо

Дальність дії Meraj-521 - 5 км, він може нести три типи бойових частин вагою від 0,5 до 1 кг, повідомляє портал Мілітарний.

Безпілотник запускається з невеликих пускових установок. Оператор може наводити його на намічену мету за допомогою спеціального планшета.

Дрони Meraj-521 представили 19 жовтня. Першими його повинні отримати іранські спецназівці Saberin.

Безпілотники Meraj-521 представили 19 жовтня / Фото mil.in.ua

Як відомо, Росія вже використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Напередодні в ГУР Міноборони повідомили, що найближчим часом Тегеран відправить Москві безпілотники нового типу-Arash-2 і ракети класу "земля-земля".

Раніше журналісти Reuters писали, що в Ірані не вважають, що, продаючи зброю РФ, вони стають співучасниками злочинів проти України. Як заявили іранські інформатори видання, те, де застосовують цю зброю - це не питання продавця. Також інформатор підкреслив, що нібито Іран не стає на чиюсь сторону у війні, а хоче "покласти край кризі дипломатичним шляхом". У Тегерані вважають, нібито своїми поставками зброї Росії вони не порушують резолюції Ради Безпеки ООН від 2015 року.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які причетні до ударів "шахідами" по наших містах. Вони навчали російських окупантів запускати дрони і безпосередньо відстежували їх.

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