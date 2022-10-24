Чому Путін замінив ракети іранськими дронами: полковник ЗСУ пояснив тактику Кремля

Полковник ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, чому Путін замінив ракети іранськими дронами/ УНІАН, Telegram

Російські загарбники у минулі тижні перейшли до ширшого застосування проти України разом з ракетами іранських безпілотників-камікадзе. Полковник Збройних сил України, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснює це тим, що у країни-агресорки РФ уже значно вичерпуються запаси ракет, а дрони з Ірану є їхнім дешевим замінником.

Іранські дрони підходять РФ для продовження тактики терору України, яку обрала Росія.

Селезньов в ефірі телемарафону розповів, що застосування таких безпілотників не вплинуло на перебіг війни. Проте вони створюють проблеми для комунальних служб, які опікуються роботою об'єктів критичної інфраструктури.

"У росіян є певні обмеження щодо використання ракет, бо у них їх фізично не вистачає у тих кількостях, яких би хотів генерал Суровікін", – пояснив полковник ЗСУ.

Іран постачає РФ дрони-камікадзе

Нагадаємо, російський чиновник випадково зізнався в тому, що РФ використовує іранські дрони для ударів по Україні – підвів мікрофон. Член Громадської ради при Міноборони РФ Руслан Пухов в прямому ефірі одного з російських держканалів сказав, що Кремль не визнає цього.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar. В СБУ заявили, що "Шахеди" маскують під "Герані" й Іран навмисно допомагає РФ.

Нагадаємо, українські військові ліквідували 10 іранських інструкторів, які причетні до ударів "шахідами" по наших містах. Вони навчали російських окупантів запускати дрони і безпосередньо відстежували їх.

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