У Міноборони РФ епічно зізналися у використанні іранських дронів: підвів мікрофон

Російський чиновник випадково зізнався у використанні іранських дронів / Колаж фото росЗМІ, скріншот

Російський чиновник випадково зізнався в тому, що РФ використовує іранські дрони для ударів по Україні. Член Громадської ради при Міноборони РФ Руслан Пухов в прямому ефірі одного з російських держканалів сказав, що Кремль не визнає цього. Відео вже розлетілося в Мережі.

Пухова запросили в студію, але він думав, що мікрофон ще вимкнений. Чиновник вирішив попередити ведучих, що про "шахідів" говорити не можна.

"Човен розгойдувати не будемо, тому я прошу вас сильно на цих іранських... тому що це класика історій - жопа є, а слова немає, так? Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", — сказав Пухов.

Пізніше він спробував виправдатися і сказав, що у нього проблеми з мозком.

"Не пам'ятаю, щоб таке говорив, напевно, це якась постановка. Напевно, було, а можливо, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно була справа. Після COVID-19 погано з мозком", - сказав він для Підйом.

Руслан Пухов на росТБ / колаж фото росЗМІ, скріншот

Нагадаємо, 6 жовтня під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. 19 жовтня представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

20 жовтня ЄС ввів санкції проти Ірану за поставки дронів Росії. Євросоюз заморозив активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Загинули чотири людини.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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