"Боягузливі удари дронами - акт відчаю": Британія впровадила санкції проти Ірану за підтримку РФ

Люди і компанія-виробник дронів з Ірану принесли страждання Україні, вони понесуть покарання - уряд Британії / МЗС України, Reuters

Королівство Великобританії запустило нові санкції проти Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які країна-окупант використовує для ударів по цивільній і критичній інфраструктурі України. Тегеран наживається на війні і, передаючи зброю Москві, порушує резолюцію Радбезу ООН. Про це заявили в британському уряді.

У повідомленні уряди Великобританії зазначено, що Росія використовує отримані від Ірану безпілотники для атак критичної та цивільної інфраструктури України. Агресор має намір відключити українцям електрику, опалення і воду. Іран наживається на війні, постачаючи зброю Москві і порушує резолюцію Ради безпеки ООН.

"Ці боягузливі удари безпілотників - акт відчаю. Дозволяючи такі удари, ці люди і компанія-виробник заподіяли народу України невимовні страждання. Ми подбаємо про те, щоб вони понесли відповідальність за свої дії", - сказав глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Хто з Ірану потрапив під санкції Британії

Генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері - голова Генерального штабу Збройних сил Ірану. За версією Лондона, він курирував поставки РФ дронів-камікадзе

Сейед Ходжатолла Курейші - бригадний генерал, головний перемовник в угоді про постачання безпілотників

бригадний генерал Саїд Агаджані - керівник Корпусу вартових ісламської революції. Його представники перебувають на окупованих територіях України.

Shahed Aviation Industries - компанія-виробник безпілотників Shahed, які застосовує Росія в Україні.

Іран постачає Росії дрони для війни проти України

У МЗС України офіційно назвали Іран співучасником військових злочинів і терактів Росії в Україні. Київ закликав Тегеран відмовитися від постачань Москві озброєнь, інакше іранська держава зіткнеться з серйозною відповідальністю. Україна закликала ЄС впровадити санкції проти Ірану на тлі повідомлень про можливу передачу Росії балістичних ракет земля-земля.

Представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що Тегеран нібито не передає Москві зброю, в тому числі і дрони камікадзе для атак на українські міста. Крім того, він сказав, що іранські представники готові до перемовин з Україною з метою "спростування звинувачень".

20 жовтня Євросоюз впровадив санкції проти Ірану за передачу Росії дронів-камікадзе, які окупанти застосовують в Україні. Заморожені активи трьох фізичних і однієї юридичної особи, які несуть відповідальність за постачання Москві дронів.

Дивіться відео ТСН - Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану

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