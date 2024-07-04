"Велика загроза": КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ – Жданов

Росії дуже потрібна підтримка, її ресурс закінчується. РФ найближчим часом може почати потихеньку "схлопуватися", каже військовий експерт.

https://glavred.net/ukraine/bolshaya-ugroza-kndr-mozhet-pomoch-armii-rf-tayno-probiratsya-k-poziciyam-vsu-zhdanov-10578122.html Посилання скопійоване

КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Главред

Якщо Північна Корея відправить в Україну інженерні війська на допомогу російському диктатору Володимиру Путіну, для нашої країни це може мати серйозні негативні наслідки. Зокрема, північнокорейські війська можуть допомогти російським окупантам рити тунелі й таким способом непоміченими пробиратися до позицій ЗСУ.

У Північної Кореї гігантський досвід у тунельній війні. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Не потрібно недооцінювати інженерні підрозділи військ КНДР і ймовірні наслідки їхньої появи в Україні. У Північної Кореї гігантський досвід у тунельній війні. У нас були тунелі на Авдіївському і Торецькому напрямках: завдяки тунелям війська противника пробралися до наших позицій, вийшли позаду них і почали вести вогонь та окопуватися. А північні корейці під час війни в скельних ґрунтах вирили 500 км тунелів. Америка тоді зробила ставку на авіацію, а північні корейці сховалися в тунелі і влаштували тунельну війну", – розповів Жданов. відео дня

Він наголосив, що для нас тунельна війна була б дуже поганим варіантом, адже російські окупанти могли б далеко добиратися непоміченими.

"Уявіть таку війну десь на півночі України, у Сумській і Чернігівській областях: проникнення військ противника на нашу територію, обхід наших рубежів тощо. Тож це велика загроза", – сказав експерт.

Також військовий експерт звернув увагу, що Путін може скористатися ще однією лазівкою. У комуністичних режимах є поняття добровольців. І Кім Чен Ин може відправити в Україну не війська, а добровольців. Жданов нагадав, що так свого часу Радянський Союз воював в Іспанії – там не було Червоної Армії, воювали добровольці, допомагаючи руху опору боротися з Франко. За словами військового експерта, це у нас цілком імовірно.

"А те, що в Україну прибудуть інженерні бригади з технікою і всім іншим, малоймовірно. Скоріше техніка буде йти окремо, бригади – окремо. Це будуть якісь зведені загони, які зможуть здійснювати фортифікації для збройних сил Російської Федерації. Росії дуже потрібна підтримка, її ресурс закінчується. Не сьогодні-завтра Росія почне потихеньку схлопуватися", – підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

КНДР може відправити свої війська на окуповані території України – що відомо

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну. Як повідомив південнокорейський телеканал TV Chosun з посиланням на південнокорейського чиновника, уже в липні 2024 року Північна Корея відправить великомасштабні військові будівельні та інженерні сили для участі у "відновлювальних роботах" в окупованій Донецькій області.

Військо КНДР має 10 інженерних бригад, а телеканал Chosun підрахував, що Північна Корея може отримувати від Росії до 115 мільйонів доларів щорічно, якщо відправить три-чотири інженерні бригади на окуповану територію України.

Аналітики ISW поки не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військові братимуть участь у війні проти України, проте інженерні війська КНДР можуть вивільнити частину російського особового складу для проведення операцій уздовж лінії фронту.

У Зеленського різко відповіли на те, що КНДР може відправити інженерні війська на Донбас. В ОП наголосили, що міжнародна спільнота повинна була б відреагувати на такі дії КНДР і країни-агресорки РФ, але ніякої реакції немає.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред