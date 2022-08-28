Ходорковський вважає українців 'росіянами' і називає смерть Дугіної 'трагедією'

До слова, кількома днями раніше колишній олігарх Ходорковський співчував ідеологу російського фашизму Олександру Дугіну - з приводу вбивства його дочки Дар'ї.
Колишній російський олігарх, а нині ‒ опозиціонер Михайло Ходорковський відзначився взаємовиключними заявами в Twitter з чітким креном в Російський великодержавний шовінізм.
Він без тіні сумніву порахував жителів Харкова, Одеси, Миколаєва, Чернігова росіянами.
"Щиро не розумію, як російська людина може вбивати жителів Харкова, Одеси, Миколаєва, Чернігова що б що?! Щоб Путін і його банда могли і там господарювати?! А! "Там були б солдати НАТО" тобто одні росіяни вбивають інших росіян, оскільки бояться французів?! Яка маячня!", - сказав він.
До слова, кількома днями раніше він співчував ідеологу російського фашизму Олександру Дугіну - з приводу вбивства його дочки Дарини.
Вбивство дочки Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дар'я. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів в інший автомобіль.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і загорівся. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
У РФ заявили, що за два дні нібито "розслідували" вбивство дочки Дугіна. У цьому звинуватили жінку, яку називали українкою Вовк Наталією Павлівною і додали, що вона нібито була у складі полку "Азов".
У полку "Азов" відреагували на такі звинувачення і зазначили, що ця жінка не має ніякого відношення до полку.
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