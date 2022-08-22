Вбивали за гроші: Арестович повідав нові подробиці підриву машини Дугіної

Радник глави ОП упевнений, що Олександра Дугіна не хотіли ліквідувати, а хотіли вбити саме його дочку Дарину.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгін-LIVE розкрив подробиці вбивства доньки ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Олександра Дугіна
"Ніякого Олександра Дугіна не хотіли вбити. Вбивали саме Дарину, вбивали російські спецслужби або близько того. За гроші вбивали", - повідомив Олексій Арестович.
Вбивство дочки Дугіна
Підрив автомобіля Дугіна стався в ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї. За кермом авто виявилася дочка Олександра Дугіна - Дарина. Пізніше виявилося, що в машині повинен був бути сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншої автівки.
Після вибуху джип відразу ж з'їхав на узбіччя і спалахнув.. Тіло Дар'ї Дугіної знайшли в машині, воно було сильно обгорілим.
На місце вибуху приїхав і сам Дугін. Пізніше стало відомо, що він потрапив до лікарні.
В Офісі президента України відреагували на підрив машини і заявили, що наша країна не має ніякого відношення до інциденту.
Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що ідеолога російського фашизму і наближеного до Путіна Дугіна намагалися знищити Російські партизани Національної республіканської армії, які нібито хочуть повалити диктатора.
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