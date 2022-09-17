"Хлопки" під Білгородом - атака військової бази РФ, яка забезпечує війська на півночі Луганщини - ISW

Росія поблизу Валуйок розгортає додаткові сили, щоб утримати лінію постачання своїх військ на Луганщині - експерти / Колаж Reuters, Вікіпедія

"Хлопки" в Бєлгородській області Росії, ймовірно, пов'язані з ударом по військовій базі російської 3-ї мотострілецької дивізії на північ від міста Валуйки. Місто знаходиться на важливій залізничній лінії, що веде на північ Луганщини. Постійні пошкодження цієї точки ускладнять забезпечення російських окупаційних військ, які тримають оборону на ділянці у східній частині Харківщини та в Луганській області. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Фахівці ISW проаналізували вибухи у Валуйках 16 вересня і дійшли до висновку, що була вражена база російської 3-ї мотострілецької дивізії на північ від Валуйок. Росіяни у всьому звинуватили ЗСУ і показали фотознімок нібито ракети від Точки-У, проте перевірити геолокацію, де було зроблено фотографію, неможливо.

В Інституті вказали, що Валуйки знаходяться на важливій лінії залізниці Росії, яка веде на північ Луганської області. У ситуації, коли ЗСУ перерізали наземну логістику окупантів через Харківську область, загарбники, ймовірно, переорієнтували постачання своїх військ конкретно на залізницю у Валуйках.

Також вони акцентували увагу на тому, що виведення з ладу залізниці у Валуйках ускладнить забезпечення військ Росії, які тримають окупаційну оборону в Луганській області та на ділянці біля східної частини Харківщини.

Підкреслюється, що в Росії заявляли – "206-1" полк з так званої "ЛНР" веде оборону на російській території поблизу Валуйок. Ймовірно, росіяни розгортають додаткові сили, щоб прикрити свою лінію логістики.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії заявили, що ЗСУ продовжують контрнаступ у Харківській області та в районі Донбасу. Нова лінія фронту проходить річкою Оскол біля адміністративного кордону Харківщини та міста Сватове Луганської області. Там знаходиться лінія логістики військ РФ. Британські розвідники сумніваються, що окупантам вдасться утримати позицію.

17 вересня сили оборони України звільнили два населених пункти в Донецькій області. Йдеться про Діброво і Щурово. Над селами встановили український прапор.

У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що Росія перенесла так звані "референдуми" в, мовляв, "ЛНР".

Причиною назвали ситуацію на фронті – ЗСУ чинять тиск на позиції російських окупантів.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ відвоювали два села на Донбасі

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