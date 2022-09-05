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Окупанти на Донбасі наступають на двох напрямках: у розвідці Британії назвали головну мету РФ

5 вересня 2022, 10:38

Росія домоглася найбільшого "успіху" на Донбасі, проте її сили, як і раніше, просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень в напрямку Бахмута.

Вивіска, Донбас
Політичною метою операцій ворога на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області / @vysotskiy.ap

Росія зосереджує свої основні зусилля на наступальній операції на Донбасі. Окупанти сфокусувалися на наступах біля Авдіївки під Донецьком і в 60 км на північ навколо Бахмута. Про це йдеться у зведенні розвідки Британії від 5 вересня.

Зазначається, що хоча Росія домоглася найбільшого "успіху" на цій ділянці, її сили, як і раніше, просуваються лише приблизно на 1 км на тиждень в напрямку Бахмута.

При цьому політичною метою операцій ворога на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволило б Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу.

У британській розвідці нагадують, що путінська армія неодноразово порушувала терміни для досягнення цієї мети.

"Малоімовірно, що російські сили доб'ються цього, що ще більше ускладнить плани Кремля щодо проведення референдумів про приєднання окупованих територій до РФ", – констатували в розвідці Британії.

Зведення британської розвідки за 5 вересня
Зведення британської розвідки за 5 вересня / Фото twitter.com/DefenceHQ

Плани Путіна щодо українського Донбасу

Експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін поставив перед своїми військами завдання окупувати всю територію Донецької області до 15 вересня. Він тепер безпосередньо спілкується з командувачем війни проти України і особисто дав таку команду. Однак у окупантів нічого не вийде, оскільки перспектив у наступу росіян практично немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війська РФ не зможуть захопити Донецьку область до 15 вересня.

4 вересня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що війська РФ завдали масу авіаційних і ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах інфраструктури. Вони наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські війська відбивають атаки.

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