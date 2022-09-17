ЗСУ просунулися на Донбасі: звільнено два населених пункти

ЗСУ просунулися на Донбасі, звільнені два населених пункти/ скріншот

Після визволення майже всієї Харківської області захисники України розпочали просування на Донеччині. Їм вдалося деокупувати два населених пункти.

У мережі з'явилося відео, на якому український боєць підняв прапор над селом Діброве Донецької області.

Населений пункт знаходиться на південь від Лиману на Лівому березі Сіверського Донця.

ВСУ / скріншот

Також український прапор повернувся в село Щурове в Донецькій області.

ВСУ / скріншот

Деокупація України

Українські військові повністю звільнили місто Куп'янськ на Харківщині. Російських окупантів вже вдалося вибити і з лівобережної частини міста.

Про це повідомив командир підрозділу Kraken Сергій Величко у своєму Telegram-каналі. Він розповів, що місто вдалося повністю звільнити, форсувавши річку Оскол.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна, ймовірно, зможе звільнити Херсон у жовтні цього року.

"Десь в жовтні ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому, що вже зараз це угруповання на Лівому березі відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива і продовольства. Понтони вони там не змогли налагодити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються вантажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги і камази цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту і малотоннажний", - сказав експерт.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що невдача російських окупантів в Харківській області в результаті контрнаступу ЗСУ змусила Кремль визнати свою поразку. Москва вперше відкрито визнала поразку з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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