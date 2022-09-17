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Росія переносить "референдум" на Луганщині через наступ ЗСУ на Донбасі - ОВА

17 вересня 2022, 12:11

Війська РФ накопичують сили і військову техніку в Сватовому.

ВСУ, референдум ЛДНР
"Референдум" на захопленій Луганщині перенесено на невизначений термін / Колаж УНІАН, 24 канал

Окупанти Росії переносять проведення так званого "референдуму" на окупованих районах Луганської області на невизначені терміни. Причина - атаки Збройних сил України позицій російських загарбників. Росіяни накопичують свої сили і засоби в місті Сватове. Про це заявили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Як повідомляє пресслужба ОВА, окупанти готували, мовляв, "референдум" на 11 вересня, але перенесли його на листопад. Миготіла дата і 31 грудня, проте тепер вони взагалі вважають, що через ситуацію на фронті дату визначити поки що неможливо.

"Усього за тиждень життя в так званій "лнр" змінилось. Навіть невизначеною залишається дата псевдореферендуму. Готувалися на 11 вересня, перенесли на листопад. Казали, що готові навіть 31 грудня, але… Наразі заявляють, що із датою не можна визначитись через події на фронті, які "не дають змоги провести референдум повноцінно та безпечно", - наголошується в повідомленні.

Також відомо, що ворог на захоплених районах Луганської області відключив не тільки мобільний, але і кабельний Інтернет.

"Населення так званої "ЛНР" ізольоване від зовнішнього світу", - підкреслили в облвійськовій адміністрації.

Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Великобританії заявили, що армія України продовжує свій наступ у Харківській області та в районі Донбасу. Лінія фронту тепер проходить річкою Оскол біля адмінкордону Харківщини та містом Сватове Луганської області. На цій ділянці знаходиться одна з ліній логістики російських військ. Розвідники не впевнені, що окупанти утримають цю зону.

Глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що після звільнення ЗСУ Ізюма Україна фактично отримує вогневий контроль над північчю Донецької та Луганської областей. Таким чином, Київ створює більш вигідні умови для нової битви за Донбас.

17 вересня сили оборони України звільнили два села на Донеччині - Діброве та Щурове.

Над населеними пунктами українські військові встановили український прапор. Офіційного підтвердження від Генштабу наразі немає.

Дивіться відео ТСН - плани Росії щодо "референдумів" в Україні приречені на провал

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