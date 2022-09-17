ЗСУ наступають в районі Донбасу, РФ може не втримати точку опори на Луганщині – розвідка Британії

Фронт тепер проходить між річкою Оскол біля адмінкордону з Луганською областю / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Збройні сили України продовжують свій контрнаступ в районі Харківської області та Донбасу. Війська Росії створили лінію оборони між річкою Оскіл і містом Сватове на Луганщині. Там проходить один з логістичних маршрутів окупантів. У росіян може не вистачити ресурсів для утримання зони. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії.

Згідно з даними Британської розвідки, Україна продовжує свій наступ в районі Харківської області. Лінія фронту тепер проходить між річкою Оскіл і містом Сватове на Луганщині.

Мова йде про зону, контроль над якою для РФ є дуже важливим, тому що там йде одна з небагатьох логістичних ліній окупаційних підрозділів. Вона тягнеться з Білогородської області.

Лінія проходить уздовж кордону Луганської області, окупація якої - одна з головних цілей Росії у війні.

"Будь-яка суттєва втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії", - відзначають фахівці.

Окупанти вестимуть там оборону, однак не факт, що їм вдасться утримати свою точку опори.

"Але складно зрозуміти, чи є у російських передових сил достатні резерви або достатній моральний дух, щоб протистояти ще одному узгодженому українському наступу", - підкреслили в розвідці Великобританії.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію у Харківській області. Українські війська стрімко звільняють свої території від російської окупації. Керівник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ЗСУ вийшли до державного кордону з Росією. Окупанти біжать або вглиб фронту, або на територію РФ.

Сили оборони України повністю звільнили Куп'янськ, яким йшла основна частина постачання угруповання ворога на Харківщині. Війська успішно форсували річку Оскол і вибили окупантів з лівобережної частини міста.

16 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що ЗСУ практично звільнили всю Харківську область. Глава держави зазначив, що окупанти залишили після себе розбиті села. У деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ продовжують контрнаступ

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