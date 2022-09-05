Успіх ЗСУ на Донбасі: окупантів вибили з позицій під Краматорськом

ЗСУ мають тактичний успіх на Краматорському напрямку / Колаж УНІАН

Бійці Збройних сил України за минулу добу мали тактичний успіх на Краматорському напрямку і вибили російських окупантів з раніше зайнятих ними позицій, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як йдеться в оперативній інформації, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook, українські захисники успішно відбили спроби окупантів просунутися на інших напрямках.

"Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір'я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх і вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій", - йдеться у зведенні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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