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Вижила після атаки ХАМАС у 2023: Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025

Анна Підгорна
23 січня 2025, 17:14
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Юваль Рафаель опинилася серед щасливчиків, які залишилися живі після страшного теракту.
Юваль Рафаель
Юваль Рафаель представить Ізраїль на Євробаченні-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuvalraphael

Коротко:

  • Ізраїль на Євробаченні-2025 представить Юваль Рафаель
  • Співачка вижила після теракту ХАМАС на музичному фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.

22 січня Ізраїль обрав свого конкурсанта для участі в Євробаченні-2025, повідомляють на офіційному сайті змагання. Так, до Базеля в травні поїде 24-річна Юваль Рафаель, яку відібрали в результаті музичного фестивалю The Next Star.

На ньому артисти виконують кавер-версії відомих хітів. Рафаель вийшла на сцену з легендарною "Dancing Queen" гурту ABBA. Свій виступ дівчина присвятила "всім ангелам", які загинули під час теракту ХАМАС на музичному фестивалі Nova 7 жовтня 2023 року.

відео дня

Перед початком національного відбору Юваль Рафаель розповіла, що є однією з тих, хто вижив після того страшного нападу. The Times of Israel повідомляє, що співачці вдалося сховатися під трупами в придорожньому бомбосховищі.

Рафаель розповість свою історію виступом на Євробаченні-2025. "Я хочу розповісти їм історію країни, про те, через що пройшла я, через що пройшли інші. Я хочу розповісти цю історію - але не для того, щоб викликати співчуття. Я хочу, щоб вона була розказана з позиції стійкості перед обличчям цього і перед обличчям освистувань, які, я впевнена на 100%, лунатимуть із натовпу", - каже Юваль Рафаель.

Конкурсну пісню артистка представить у березні. Вона буде англійською мовою та івритом.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Гейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

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Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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