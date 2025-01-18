Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню

Припинення вогню набуде чинності о 06:30 за Гринвічем у неділю, 19 січня.

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Ізраїль, ХАМАС / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі, ua.depositphotos.com

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Обставини ратифікації угоди про припинення вогню

Дата набуття чинності угоди

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників у секторі Газа, йдеться в заяві на сайті уряду Ізраїлю.

"Уряд схвалив рамки повернення заручників. Рамки звільнення заручників набудуть чинності в неділю", - йдеться в заяві. відео дня

Угоду було ратифіковано після більш ніж шестигодинного засідання. Група міністрів із 33 осіб схвалила угоду після рекомендації, висловленої раніше в п'ятницю кабінетом безпеки. В уряді "за" проголосували 24 міністри, 8 - "проти".

Припинення вогню набуде чинності о 06:30 за Гринвічем у неділю, 19 січня.

Угода ХАМАСу з Ізраїлем - останні новини

15 січня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа.

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав своїм досягненням укладену угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що вона не відбулася б без його перемоги в листопаді над віцепрезидентом Гарріс.

Своєю чергою, чинний президент США Джо Байден, коментуючи внесок Трампа та його команди в зусилля з припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, наголосив, що укладена угода є саме тією, яку він запропонував навесні минулого року.

Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС підписали 16 січня в Досі угоду про звільнення заручників, утримуваних у Газі, і початок припинення вогню. Цю інформацію підтвердив офіс ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править у Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, Європейським Союзом, а також заборонений у Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнаний, вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

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