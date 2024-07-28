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ГУР потужно атакувало авіабази в РФ: аналітики розкрили вражаючі наслідки

Юлія Закрепа
28 липня 2024, 09:31
262
У Росії зявляли, що нібито російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями.
ГУР потужно атакувало авіабази в РФ: аналітики розкрили вражаючі наслідки
ЗСУ завдали удар по авіабазах в РФ / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що в ніч проти 27 липня українські війська завдали успішних ударів з безпілотників по нафтопереробному заводу та російським військовим аеродромам у Саратовській, Рязанській та Мурманській областях.

Джерела в українських спецслужбах повідомили українським ЗМІ, що удар завдало Головне управління військової розвідки (ГУР) України, йдеться у звіті ISW.

Джерела "Суспільного" повідомили, що на аеродромі "Дягілєво" російські війська базують невстановлену кількість літаків Ту-95, Ту-22, Ту-134 та Іл-78 (заправник), а на Оленья безпілотники ГУР пошкодили стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3.

відео дня

Російські офіційні особи, включно з Міністерством оборони (МО), стверджували, що російська ППО знищила невстановлену кількість безпілотників над Саратовською та Рязанською областями, хоча російські джерела опублікували кадри українських безпілотників, що працюють над містом Рязань.

Додаткові джерела повідомили "Суспільному", що 21 липня диверсійною діяльністю ГУР було пошкоджено вертоліт Мі-28 і Ка-226 на авіабудівному підприємстві в Московській області, а 24 липня знищено ще один вертоліт Мі-8 на аеродромі Кряж у Самарській області.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю британському виданню The Guardian, опублікованому 24 липня, заявив, що українські безпілотники від початку повномасштабної операції обстріляли близько 200 об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаної з матеріально-технічним забезпеченням військ у тилових районах Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Вибухи в Росії

Нагадаємо, що 28 липня у Курській області РФ прогриміли вибухи, палає нафтобаза. Очевидці повідомили, що спершу було чути звуки прольоту безпілотників, а після вибухів почала палати нафтобаза. Відомо, що на нафтобазі після атаки дронів загорілось три резервуари.

У Криму горить аеродром "Саки" та чути детонацію боєприпасів. Відомо, що полунала серія вибухів в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі. За даними ЗМІ, на окупованому півострові горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, де відбувається потужна детонація боєприпасів.

ATACMS добили техніку РФ на ремонті у Криму. За даними видання, удар було завдано 4 ракетами ATACMS. Унаслідок було пошкоджено військову техніку, яка перебуває на ремонті. Однак напередодні колаборант і зрадник України Сальдо заявив про збиття двох ракет ATACMS, які летіли до Криму.

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