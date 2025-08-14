Росія стоїть на порозі розпаду — сценарій гірший, ніж у СРСР, чого чекати далі

Три ключові фактори, як впливають на ситуацію в Росії може підштовхнути Росію до сценарію напіврозпаду, як це вже ставалось із СРСР, вказує Шапран.

Економіст назвав терміни та умови напіврозпаду / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що сказав Шапран:

Соціальна напруга в Росії можуть призвести до політичної кризи та напіврозпаду країни

Подальший розвиток ситуації залежить від рішень Путіна

На ситуацію в Росії впливають 3 фактори

Економічні труднощі, падіння цін на нафту та зростання соціальної напруги всередині Росії можуть стати передумовами для глибокої політичної кризи, яка за певних умов здатна перерости у процес напіврозпаду країни, подібний до сценарію кінця СРСР. Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран

За словами Шапрана, у Росії вже зростає невдоволення ситуацією з цінами. Існують прояви фіскальної непокори — значна частина населення відмовляється сплачувати податки, що підтверджено конкретними прикладами.

Він зазначив, що це невдоволення нині виражається у переході на розрахунки готівкою, використанням валюти та криптовалюти, але для виходу протестів на вулиці заважає потужний силовий апарат. Щороку близько 4 трильйонів рублів витрачається на спецслужби, зокрема й на підтримку репресивної системи. Як приклад він навів випадок із представником "Южуралзолото", якого одразу заарештували за спробу ухилитися від сплати податків і вивезти з країни значні ресурси.

"Тобто репресивний апарат працює. Але їх слабке місце - це відносини між федеральним центром і регіонами. Федеральний центр живе своїм життям, а регіони значно бідніші. І коли грошей стає менше і виникає дефіцит, змінюється ставлення регіонів до центру", - вказує економіст.

Шапран зазначив, що під час розпаду СРСР однією з ключових ознак стало віддалення центральної влади від регіонів, які згодом проголосили незалежність. На його думку, в Росії це навряд чи станеться швидко, але один із можливих сценаріїв остаточного завершення війни — доведення країни до стану напіврозпаду. Йдеться про момент, коли економічні, фінансові, соціальні та політичні зв’язки між федеральним центром і регіонами загостряться до максимуму, а в центру не залишиться ресурсів для придушення зростаючого невдоволення.

Він підкреслив, що цьому процесу слід сприяти, адже від такого розвитку подій можуть виграти різні сторони: Японія, зацікавлена у поверненні Курил; Китай з історичними територіальними претензіями; а також Чукотка, яка близька до США. У цьому контексті він зауважив, що для Дональда Трампа Чукотка і Камчатка з їхніми багатими ресурсами, попри сейсмічну небезпеку, можуть бути цікавішою ціллю, ніж Гренландія.

За словами економіста Розгортання цього сценарію багато в чому буде залежати від дій Путіна.

Економіст вважає, що розвиток такого сценарію значною мірою залежатиме від рішень Путіна. Якщо він не зупиниться найближчими місяцями, то до кінця року може бути пройдена точка неповернення, після чого для Росії стане реальним негативний варіант, подібний до розпаду СРСР.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Шапрана Главреду про стан російської економіки:

На це впливають падіння цін на нафту через рішення ОПЕК, погіршення відносин між федеральним центром і регіонами, а також те, що значна частина населення — понад три мільйони сімей — живе за рахунок війни, працюючи у військово-промисловому комплексі чи армії.

"Багато ознак збігаються: вони хотіли стати Радянським Союзом - і все більше на нього схожі. Інструменти зовнішнього впливу теж повторюють ті, що діяли раніше. Тому цей сценарій не можна відкидати - його потрібно прискорювати, хоча революції на зразок жовтневої 1917 року вже не буде. Але фінансово-економічна криза і соціальна напруга можуть швидко змінити ситуацію. Завдання - саме прискорення цього процесу. Якщо вони не йдуть на діалог і претендують на українські території, то ми цілком могли б разом з союзниками обговорити можливість прискорення сценарію напіврозпаду Росії, адже тягнути його поодинці Україні буде складно", - резюмував економіст.

ОПЕК / Інфографіка: Главред

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

