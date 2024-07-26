Потужні вибухи в Криму: горить аеродром "Саки", чути детонацію боєприпасів - ЗМІ

Серію вибухів було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі.

https://glavred.net/ukraine/moshchnye-vzryvy-v-krymu-gorit-aerodrom-saki-slyshna-detonaciya-boepripasov-smi-10583636.html Посилання скопійоване

У Криму спалахнула пожежа після "прильотів" / Фото: t.me/Crimeanwind

У ніч на п'ятницю, 26 липня, у Криму полунала серія вибухів, які було чути в Новофедорівці, в районі Окунівки та Сімферополі. За даними ЗМІ, на окупованому півострові горить аеродром "Саки" в Новофедорівці та чути детонацію боєприпасів.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, спочатку в Севастополі оголошували балістичну небезпеку, але потім її скасували.

"02:41 вже 13 потужних вибухів, чути гул ракет, бахає з усіх боків - з боку Добрушина, з боку Євпаторії, з боку Новоозерного і десь далеко, найімовірніше, в Саках", - повідомляє канал із посиланням на підписника.

відео дня

"В Євпаторії прильоти. Штук п'ять уже було. Після першого та п'ятого навіть сирену секунд на п'ятнадцять вмикали", - додали на каналі.

Місцеві жителі повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.

Крім цього, потужні вибухи було чути в районі Окунівки і в Сімферополі.

У Севастополі місцева влада повідомила про атаку БПЛА.

У Мережі також з'явилися відео роботи російської ППО і пожеж.

Дивіться відео - у Криму прогриміли потужні вибухи:

Скріншот

Аеродром Саки в Криму Саки - військовий аеродром першого класу в Криму, на якому розташований навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації. До 1991 року його використовували ВПС СРСР, з 1991 року до 2014 року він служив базою для 10-ї бригади морської авіації України. Після анексії Криму Росією аеродром використовує Міноборони РФ (Військово-морський флот ЗС РФ). З 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М і Су-30СМ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований у смт. Новофедорівка (раніше іменувався Саки-4) і приймає всі типи ПС без обмежень.

Вибухи в Криму - останні новини

15 липня окупанти поскаржилися на атаку по Криму та РФ, там прогриміли вибухи. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, зафіксовано інформацію про падіння осколків у районі Фіолента на території одного приватного будинку.

Унаслідок удару безпілотних літальних апаратів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму було уражено військову частину росіян. У Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму, також відомо, що раніше ця ж частина була атакована 15 липня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред