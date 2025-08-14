У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни

Коротко:
- "Київстар" переводить частину міст з 3G на 4G
- У серпні в Дніпропетровській та Львівській областях зникне 3G
У серпні 2025 року мобільний оператор "Київстар" планує частково замінити технологію 3G на 4G у низці населених пунктів. Зміни охоплять дві області - Дніпропетровську та Львівську, повідомляє офіційний сайт компанії.
Починаючи з 26 серпня, оператор розпочне перерозподіл частот діапазону 2100 МГц, які нині використовуються для 3G, з метою розширення можливостей 4G-мережі. Перехід відбудеться у кількох містах та районах зазначених регіонів.
У компанії пояснюють, що це частина планової модернізації телекомунікаційної інфраструктури для підвищення швидкості мобільного інтернету та підготовки мережі до запуску 5G. Така практика є поширеною серед провідних операторів у світі, адже старі технології поступово виводяться з експлуатації.
Після змін абоненти зможуть користуватися дзвінками, SMS та іншими сервісами, але замість 3G отимають швидкісний 4G-інтернет. У "Київстарі" обіцяють зростання швидкості у кілька разів та помітне покращення стабільності з’єднання.
Населені пункти, де 3G замінять на 4G:
- Дніпропетровська область: Дніпро, Самар (Новомосковськ) і Самарівський район, Кам’янське та Кам’янський район, Вільногірськ, Підгороднє, Слобожанське.
- Львівська область: Дрогобич, Стрий, Трускавець, Борислав, Шептицький (Червоноград).
Користувачам, які досі не підключили 4G, радять активувати його в налаштуваннях смартфона або замінити SIM-карту на USIM, яка підтримує цю технологію, без зміни номера.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорення розгортання мобільних мереж. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що тепер якісний зв’язок з’являтиметься швидше навіть у віддалених місцях, а під час подорожей мобільний інтернет залишатиметься стабільним. На деокупованих територіях відновлення зв’язку також відбуватиметься швидше.
Мобільні оператори в Україні - останні новини
Главред писав про те, що протягом лютого та березня 2025 року мобільний оператор lifecell змінив умови деяких тарифних планів. Зокрема, скоригували вартість і наповнення 4-тижневих пакетів послуг.
Крім того, з 11 червня lifecell підняв ціни на міжнародні дзвінки та SMS. Вартість одного SMS-повідомлення за кордон зросла вдвічі, з 5 до 10 гривень.
Також експерти пояснили, що робити, якщо зник мобільний зв'язок. Вони розповіли про прості кроки, які допоможуть мінімізувати проблеми з мережею і залишатися на зв'язку.
Про джерело: Київстар
ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.
12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".
