Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект: сюжет нового серіалу

Сценарій нового серіалу заснований на однойменному романі письменниці Софі Става.

Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект

У серіалі головні ролі виконають Ліндсі Лохан і Шейлін Вудлі

Серіал стане першою головною телевізійною роллю Лохан в її кар'єрі

Стримінговий сервіс Hulu офіційно дав зелене світло серіалу "Count My Lies", в якому головні ролі виконають Ліндсі Лохан і Шейлін Вудлі ("Дивергент", "Винні зірки", "Велика маленька брехня"). Про це передає Variety.

Зазначається, що обидві акторки також виступають виконавчими продюсерами разом із шоураннерами "This Is Us" Айзеком Аптейкером і Елізабет Бергер. Сценарій нового серіалу заснований на однойменному романі письменниці Софі Става.

За сюжетом, героїня Вудлі - патологічна брехуха Слоан Керруей - влаштовується нянькою до харизматичної пари Вайолет (Лохан) і Джея Локхарта. На перший погляд, це її робота мрії, але насправді вона опиняється в центрі небезпечних секретів, готових вибухнути з катастрофічними наслідками.

Серіал стане першою головною телевізійною роллю Лохан у її кар'єрі. Зірка відома за фільмами "Пастка для батьків", "Погані дівчата" і "Зірка сцени".

Як відомо, після гучної популярності у 2000-х акторка пережила період особистих і професійних труднощів, включно зі скандалами і паузою в акторській кар'єрі.

Акторка знову з'явилася на великому екрані у "Freakier Friday" - продовженні культової "Чумової п'ятниці" 2003 року, а також у кількох проєктах Netflix, серед яких "Незабутнє Різдво", "Ірландське бажання" та "Наша маленька таємниця".

Хто така Ліндсі Лохан Ліндсі Лохан - американська акторка, співачка, модель і дизайнерка одягу. Як пише Вікіпедія, вона почала свою кар'єру як модель у віці трьох років, трохи пізніше почала зніматися в кіно, знялася у значній кількості рекламних роликів. У віці 10 років Ліндсі почала грати в телесеріалах, а в 11 років зіграла головну роль у комедії 1998 року "Пастка для батьків". За 6 років Ліндсі вже стала популярною кіноактрисою, зігравши головні ролі у фільмах "Чутлива п'ятниця", "Погані дівчата" і "Божевільні перегони".

