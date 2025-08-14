В Білому домі надіслали сигнал Путіну перед самітом на Алясці - що його чекає

Напередодні саміту на Алясці в Білому домі заявили, що Трамп віддає перевагу дипломатії замість посилення санкцій проти РФ для завершення війни.

Трамп проти введення нових санкцій проти Росії / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН, скріншот з відео

Про що сказала Левітт:

Трамп проти введення нових санкцій проти Росії, але може це зробити

Президент США націлений на дипломатичне завершення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп проти посилення та введення нових санкцій проти країни-агресорки Росії та ставить пріоритетом дипломатію для закінчення війни РФ проти України. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News напередодні переговорів Путіна і Трампа на Алясці.

Левітт відзначила, що однією з сильних сторін переговорного стилю Дональда Трампа є вміння не розкривати заздалегідь свої можливі подальші кроки, маючи при цьому широкий арсенал інструментів для дій у разі потреби.

"Але він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом припинення цієї війни. І саме це він буде намагатися зробити завтра. Звичайно, є санкції та багато інших заходів, які президент (Трамп, - ред.) може застосувати, якщо буде потрібно. Не те щоб він цього хотів, але він готовий це зробити", - зазначила вона.

Аляска / Інфографіка: Главред

Водночас вона підкреслила, що дипломатія та переговори залишаються головним методом, який застосовує президент, і саме це стало причиною його згоди на прохання російського лідера провести особисту зустріч.

Коментуючи заплановані переговори між Трампом і Путіним, Левітт закликала оцінити прогрес, досягнутий за останні сім місяців. За її словами, Трамп успадкував від Джо Байдена жорстоку війну, яка забрала життя мільйонів людей у Росії та Україні, але завдяки його рішучості покласти їй край сторони розпочали прямий дипломатичний діалог.

Між Україною та Росією вже відбувся обмін військовополоненими та обговорення інших гуманітарних питань.

"Ви бачили, як президент безпосередньо спілкувався з обома лідерами: неодноразово телефоном з президентом Путіним і кілька разів особисто з президентом Зеленським. Російський президент попросив про цю зустріч із президентом завтра, і президент хоче вичерпати всі можливості, щоб спробувати досягти мирного вирішення цієї війни. Тож завтра рано-вранці він виїде з Білого дому до нашої спільної військової бази в Анкориджі, Аляска, де він проведе особисту зустріч із президентом Путіним, після чого відбудеться двосторонній обід із відповідними делегаціями обох країн, а потім пресконференція", - розповіла вона.

Левітт наголосила, що подальші кроки після завершення переговорів на Алясці залежатимуть від Трампа, і саме це є однією з причин його поїздки.

"Він (Трамп, - ред.) має неймовірну інтуїцію і хоче сісти, подивитися російському президенту в очі і побачити, який прогрес можна досягти, щоб просунути справу вперед і припинити цю жорстоку війну", - резюмувала вона.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Чи буде обговорбватись питання територій на переговорах Трампа і Путіна

Раніше Главред писав, що президент США Дональд Трамп наголосив, що питання, пов’язані з територіями, можуть обговорюватися лише безпосередньо з Україною. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, під час переговорів із Путіним Трамп планує домагатися припинення вогню.

Як пише The Guardian, у коментарі французьким ЗМІ після зустрічі президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів із Трампом і його командою Макрон зазначив, що однією з ключових цілей глави Білого дому на переговорах із Путіним є саме досягнення перемир’я.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 22:30 за московським і київським часом.

Також 14 серпня, Путін провів нараду перед самітом на Алясці, зазначають росЗМІ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США та представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

