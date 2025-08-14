Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

Військово-морські сили України повідомили про ймовірну втрату Росією винищувача Су-30СМ біля острова Зміїний, уламки борту виявили на поверхні моря.

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Росіяни втратили Су-30СМ неподалік від острова Зміїний

Доля пілотів наразі невідома

Російські окупаційні війська, ймовірно, втратили винищувач Су-30СМ неподалік від українського острова Зміїний. На поверхні моря знайдено уламки літака. Про це повідомляє ВМС України.

Розвідка ВМС ЗС України зафіксувала радіоперехоплення про зникнення з радарів російського літака Су-30СМ, що виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Ймовірно, він зазнав аварії та впав з невідомих причин. Наразі окупаційні сили здійснюють пошуково-рятувальні роботи.

"За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як українські дрони знищують літаки в Чорному морі

Як писав Главред, українські військові знищили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, застосувавши три безпілотні катери Magura-7. Як повідомив 4 травня очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі The War Zone, по літаках було випущено ракети класу "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder з інфрачервоним наведенням. Це вперше, коли безпілотні катери використали такі ракети для знищення винищувачів противника.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили російський винищувач Су-35. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вперше його було знищено ударом із західного винищувача F-16.

Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке назвав цей бій історичним, зазначивши, що авіація диктатора РФ Володимира Путіна вперше зазнала поразки у повітряному бою.

У ніч на 9 червня 2025 року Сили спеціальних операцій України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по російському аеродрому "Саваслейка", знищивши щонайменше один МіГ-31 та один Су-30 або Су-34. Як зазначає Defense Express, ці втрати є особливо болісними для Росії.

