Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

Про що йдеться у матеріалі:
- Росіяни втратили Су-30СМ неподалік від острова Зміїний
- Доля пілотів наразі невідома
Російські окупаційні війська, ймовірно, втратили винищувач Су-30СМ неподалік від українського острова Зміїний. На поверхні моря знайдено уламки літака. Про це повідомляє ВМС України.
Розвідка ВМС ЗС України зафіксувала радіоперехоплення про зникнення з радарів російського літака Су-30СМ, що виконував завдання на південний схід від острова Зміїний. Ймовірно, він зазнав аварії та впав з невідомих причин. Наразі окупаційні сили здійснюють пошуково-рятувальні роботи.
"За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Як українські дрони знищують літаки в Чорному морі
Як писав Главред, українські військові знищили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker, застосувавши три безпілотні катери Magura-7. Як повідомив 4 травня очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі The War Zone, по літаках було випущено ракети класу "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder з інфрачервоним наведенням. Це вперше, коли безпілотні катери використали такі ракети для знищення винищувачів противника.
Удари по авіації РФ - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили російський винищувач Су-35. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вперше його було знищено ударом із західного винищувача F-16.
Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке назвав цей бій історичним, зазначивши, що авіація диктатора РФ Володимира Путіна вперше зазнала поразки у повітряному бою.
У ніч на 9 червня 2025 року Сили спеціальних операцій України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по російському аеродрому "Саваслейка", знищивши щонайменше один МіГ-31 та один Су-30 або Су-34. Як зазначає Defense Express, ці втрати є особливо болісними для Росії.
Інші новини:
- У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни
- Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним
- "Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненими
Про джерело: Військово-морські сили України
На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред