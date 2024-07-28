У Курській області РФ прогриміли вибухи, палає нафтобаза: подробиці

У Курській області країни-агресорки Росії у ніч на неділю, 28 липня, прогриміли вибухи. Спершу було чути звуки прольоту безпілотників, а після вибухів почала палати нафтобаза.
Про це повідомляють очевидці у пабліках. За попередніми даними, спалахнула нафтобаза в селі Польова.
Як повідомляють, російські пропагандистські ЗМІ, місцеві жителі почули кілька потужних вибухів у районі місцевої нафтобази приблизно на початку другої години ночі за місцевим часом. До цього вони чули характерний звук прольоту дронів. Після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення. Офіційної інформації про це поки не було.
Місцеві пабліки повідомляють, що на нафтобазі після атаки дронів палає три резервуари.
Крім цього, у місцевих чатах очевидці розповідають, що вибухи відбулися також у ще одному місті – Суджі, де розташована нафтобаза "Роснафти".
Дивіться відео пожежі на нафтобазі у Курській області РФ:
Вибухи в Росії – останні новини
Раніше повідомлялося, що у Туапсе прогриміло 5 вибухів – у РФ заявили про атаку дронів на НПЗ. Очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА.
Також 23 липня повідомлялося, що у РФ скаржаться на приліт по порту "Кавказ". Росіяни скиглять у місцевих чатах, що був "приліт" по порту "Кавказ". Туди після вибухів промчали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.
Нагадаємо, відбулася атака дронів на аеродром "Дягілєво" у Рязані – там базуються Ту-95. У країні-агресорці Росії заявили про атаку дронів на Рязань. У районі військового аеродрому "Дягілєво" пролунали вибухи.
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