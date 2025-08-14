"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненими

Україна повернула з російського полону 84 українця.

https://glavred.net/ukraine/ya-6-let-ne-videla-detey-chuvstvitelnye-video-s-obmena-plennymi-10689809.html Посилання скопійоване

Обмін полоненими в Україні 14 серпня / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

Додому вдалося повернути 84 українця

Серед звільнених з полону людей є ті, хто був у полоні з 2014 року

Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 84 українця, серед яких не лише військові, а й цивільні. У Мережі вже розлетілись відео з обміну.

Загалом в Україну з полону повернули 33 військовослужбовців та 51 цивільного. Серед них є ті, хто був у полоні с 2014, 2016, 2017 років.

відео дня

"Вдалося обміняти наших співвітчизників, яких Росія взяла в заручники на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення. Їх незаконно засудили на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років. Серед звільнених є чоловік, який провів у російській в’язниці 4013 днів, вчителька початкової школи, ув’язнена у 2019 році та молодий хлопець, якого росіяни поневолили у 2016 році вісімнадцятирічним", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

У Мережі розлетілись відео з обміном полоненими. Жінка, яка повернулась додому, розповіла, що вже 6 років не бачила своїх рідних дітей. Деякі військові навіть повірити не могли у те, що вони вже вільні.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Обмін полоненими 15 серпня / фото: скріншот

Один з військових зміг нарешті почути голос рідного брата. Він ледь стримував свої емоції, щоб не розплакатись.

"Привіт! Все, я повернувся, я вдома вже. Я зараз сам розплачуся, почути тебе за стільки років. Я читав твої повідомлення, знаю, що в тебе народився син, жінка з'явилася. Ти великий молодець. Передай бабусі, що я вже в Україні, мене дуже добре зустріли. Ти навіть не уявляєш скільки тут людей. Скажи всім, що я всіх люблю, я повернувся, все буде добре. Не забудь головні слова, брате, Слава Україні!" - сказав він.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Обмін полоненими 15 серпня / фото: скріншот

Ще один чоловік розповів. що він пробув у полоні аж 6 років. Там досі залишаються й ті, хто вже перебуває у неволі довше.

Дивіться відео з обміну полоненими:

Обмін полоненими 15 серпня / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини

Як писав Главред, Україна повернула з російського полону 84 громадян — військових і цивільних. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.

Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Україна вже готується до проведення нових обмінів.

Попередній обмін відбувся 23 липня. Тоді Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред